22 мая 2026 в 12:24

ВС России нанесли шесть мощных ударов по ВПК и аэродромам Украины за неделю

Фото: МО РФ
Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были атакованы несколько военных аэродромов.

С 16 по 22 мая <...> ВС РФ нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, <...> военные аэродромы, — отметили в ведомстве.

Кроме того, были разрушены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Помимо всего прочего, российская армия ударила по цехам сборки украинских дронов и пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников, резюмировали в министерстве.

Ранее экипаж танка Т-72Б3М из состава группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт и три огневые точки украинских формирований на Добропольском направлении. Цели были поражены точными выстрелами осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции.

