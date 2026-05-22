22 мая 2026 в 12:30

В МИД РФ раскрыли, знал ли Зеленский о планах ВСУ ударить по колледжу в ЛНР

Мирошник заявил, что Зеленский точно знал о планах ВСУ ударить по колледжу в ЛНР

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский был точно осведомлен о готовящейся атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике, заявил ИС «Вести» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что все делалось целенаправленно, поскольку северная часть ЛНР на протяжении последних двух недель подвергалась целенаправленным ударам.

Я уверен, что эта операция была прекрасно известна Зеленскому и его окружению. Это делалось целенаправленно, потому что северная часть ЛНР на протяжении последних, наверное, двух недель подвергалась целенаправленным ударам, — отметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что четыре человека могли погибнуть при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. По ее словам, власти недавно проводили патриотический форум в этом образовательном учреждении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен понести наказание за атаку ВСУ. Известно, что в момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

