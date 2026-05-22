Подозрительные инъекции: малышей в детсаду Тувы наказывали уколами в попу

В Туве начали проверку в отношении детского сада, где у детей на теле появлялись следы от неизвестных уколов. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Всего девять уколов»

Следы от уколов обнаружили родители из Кызыла на телах своих детей после посещения садика. Они подозревают, что таким образом воспитатели пытались успокоить детей.

«У этого мальчика слева еще и на левой булочке пять уколов. Всего девять. Это [ужас] какой-то», — цитирует Telegram-канал Baza одну из мам.

Одна из матерей поделилась, что ее ребенок начал жаловаться на странные методы воспитателей — якобы за баловство ему угрожали поставить укол. Женщина не придавала значения этим жалобам, пока другая родительница не заявила, что обнаружила на своем ребенке следы от инъекции, и прислала доказательства в чат.

«Детей пугали шприцами! Я тогда не придала этому большого значения. Думала, они пугают, чтобы успокоить детей. В реалии это было в туалете с нянечкой и воспитателем!» — цитирует РЕН ТВ одну из родительниц.

«Только цветы сажают»

Другая мама пишет, что сад, где произошло это недоразумение, считается самым дорогим в городе. При этом весь лоск, по ее словам, заключается лишь в красивых клумбах у здания. Внутри же очень негативная атмосфера.

«Ожидаешь позитивный коллектив, хорошо выстроенную систему, комфортную психологическую атмосферу для детей. Думаешь, что тут все супер и за ребенка не надо переживать. В результате все нервные, в воздухе чувствуется такая атмосфера, из коридоров выгоняют, с территории выгоняют. Никто ни с кем не здоровается — забежали и выбежали. Воспитатель вынуждена лишний раз проблемы не обсуждать, потому что чревато проблемами для нее. <...> Приходишь — дети не гуляют, просто сидят мультики смотрят. Только цветы сажают, чтобы просто перед другими садами хвастаться», — сетует женщина.

Уголовное дело

Во вторник в полицию поступило коллективное заявление от четырех семей. Проверка ведется по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«19 мая в УМВД России по г. Кызылу поступило несколько заявлений от матерей малолетних воспитанников одного из детских садов города. Женщины сообщили, что обнаружили у своих четырехлетних детей телесные повреждения в области ягодиц в виде следов от уколов», — рассказали в полиции.

Также к делу подключилась прокуратура. Комиссия посмотрела записи с камер, опросила персонал и провела с ним очную ставку. Воспитательница и ее помощница уволены, пишет Telegram-канал SHOT.

