21 мая 2026 в 19:15

Папа умер на СВО, а маму и брата убила сама: школьницу посадили на 9 лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Якутии две несовершеннолетние девочки получили реальные сроки за убийство матери и ее малолетнего сына. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном разбирательстве.

Убили мать и сына

Вечером 2 октября 2025 года в одной из квартир 202-го микрорайона Якутска произошло убийство. Две шестнадцатилетние девушки заранее распределили роли в своем преступном сценарии и, вооружившись ножом и молотком, нанесли множественные ранения женщине и ее 11-летнему сыну.

От повреждений жизненно важных органов и острой кровопотери оба потерпевших скончались на месте. Одна из нападавших приходилась убитым дочерью и старшей сестрой, сообщает управление СКР.

Следствие установило, что расправу спровоцировал затяжной внутрисемейный конфликт. Подросток испытывала стойкую неприязнь к матери из-за жесткого контроля учебной нагрузки и требований регулярно посещать дополнительные занятия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ситуацию усугубляла ревность к младшему брату, которому, по мнению девушки, доставалось значительно больше родительского внимания. Подруга, движимая чувством солидарности и желанием поддержать приятельницу в сложной, как ей казалось, ситуации, вступила в преступный сговор и согласилась участвовать в расправе.

Свидетельница или соучастница?

После убийства они отправились домой ко второй девушке. Когда тела обнаружили, они были установлены и в дальнейшем заключены под стражу.

Следователями по особо важным делам был проведен комплекс экспертиз, очных ставок и иных процессуальных действий, позволивших достоверно восстановить картину событий.

В ходе судебных заседаний несовершеннолетние избрали противоположную линию защиты. Первая девушка частично признала вину, однако настаивала, что действовала самостоятельно и не координировала свои шаги с приятельницей.

Ее подруга полностью отвергла обвинения, заявив, что не участвовала в расправе и лишь случайно оказалась в квартире. То есть была лишь свидетельницей произошедшего. Несмотря на эти заявления, собранные следствием материалы убедили суд в наличии предварительной договоренности и совместных умышленных действиях обеих обвиняемых.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реальные сроки

Якутский городской суд квалифицировал содеянное по п. п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и вынес обвинительный приговор. Старшей девушке назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, ее подруге — восемь лет. Отбывать срок обе несовершеннолетние будут в воспитательной колонии. Дополнительно суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с обвиняемых 9 247 076 рублей в качестве возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.

Дело получило широкий общественный резонанс еще до оглашения вердикта: в СМИ сообщалось, что одна из обвиняемых является дочерью погибшего на СВО якутского политика и общественного деятеля Саввы Михайлова, пишет SakhaPress. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, отметили в объединенной пресс-службе судов республики.

