Дедушка-рукоблуд: пенсионер накачивал квартиранток лекарствами и насиловал

Приговоренный к 18-летнему сроку за половые преступления якутский пенсионер вновь оказался под следствием. Отбывающий наказание по педофильской статье пенсионер попался на попытке дать взятку. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступнике.

Добрый арендодатель

Среди своих соседей на улице Ленской в Якутске пенсионер Саммедин был известен по прозвищу «дед Сам». Некоторые называли «озабоченный дедушка Сам». Но девушки, которые соглашались арендовать комнату в его квартире, при встрече видели в нем доброго дедушку, который, по их мнению, не может причинить вреда.

Одна из квартиросъемщиц, которая жила в квартире пенсионера, когда ей было 20 лет, рассказала журналистам SakhaDay, что первое впечатление оказалось обманчивым.

«Мы, конечно, воспринимали его как деда и не думали, что за этим вниманием кроется что-то нехорошее. Потом уже после всех событий мы поняли, что были сигналы, но тогда не придавали значения. Например, мы подозревали, что он только притворялся глухим. На самом деле он оборачивался на звуки. Общались мы письменно. Помню, что он почему-то сердился, если мы закрывались изнутри», — рассказывает девушка.

«Ну ничего же не случилось»

Жить в квартире девушки продолжали, поскольку мужчина просил очень мало за аренду. Иногда все обходилось тем, что он просил готовить и убираться по дому.

Но позже мужчина начал прямо домогаться ее подруги. Мужчина позвал девушку к себе и начал самоудовлетворяться.

«Как-то подруга осталась одна. Дедушка зашел и позвал ее к себе. Мы же продолжали его воспринимать как безобидного старичка, который тем более пошел нам навстречу. Все-таки мы были доверчивыми, наивными девушками. Подруга рассказала, что в своей комнате он взял ее за руку и стал самоудовлетворяться. Когда я вернулась с учебы, подруга была в истерике», — рассказывает бывшая квартиросъемщица.

Все это происходило в 2018 году. Тогда девушки отправились в полицию и планировали написать заявление. Но там им дежурный полицейский ответил: «Ну ничего же не случилось».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изнасиловал девочку-инвалида

Только в 2022 году пенсионера задержали по другому делу — еще более тяжкому преступлению против половой неприкосновенности. В полицию обратилась мать несовершеннолетней девочки-инвалида. Она рассказала, что некий пенсионер надругался над ее дочкой.

Следователи распространили фото подозреваемого, и местные сразу же узнали в нем того самого «деда Сама». Тогда уже многие знали, что мужчина домогался своих квартиранток, но оказалось, что мужчина не ограничивался домогательствами и рукоблудством. Он показывал девушкам эротические журналы, а некоторым подсыпал в напитки и пищу лекарство, которое лишало их сознания.

«Следствием и судом установлено, что в 2018 году он, подмешав в пищу знакомым девушкам вещество, от которого они теряли сознание, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Также следователи установили, что в течение 2021 и 2022 года он под благовидным предлогом заманивал к себе домой несовершеннолетних девушек и совершал сексуальное насилие. При этом одну он удерживал в квартире, не давая возможности покинуть помещение», — рассказывали в СКР.

Некоторые жертвы признавались, что после пережитого изнасилования были напуганы и боялись, что о произошедшем узнают окружающие. Поэтому они боялись обращаться в полицию. В том числе свои показания на насильника дали те самые две девушки, которые в 2018 году первыми заявили на пенсионера.

Как пишет SakhaPress, при задержании педофил начал имитировать психическое расстройство, но вскоре его театральную игру пресекли.

В 2023 году мужчину приговорили к 18 годам исправительной колонии строгого режима. 31 июля состоится заседание суда по делу о покушении на дачу взятки должностному лицу. Подробности этого дела пока неизвестны.

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