Угощение таксиста: девушка проспала свою остановку и стала жертвой маньяка

Таксист изнасиловал накачанную наркотиками девушку до смерти и вывез ее тело в лес в Электростали. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Проспала остановку

По версии следствия, ночью 22 января 2024 года 51-летний мужчина встретил свою жертву на железнодорожной станции Машиностроитель. 31-летняя жительница города Балашихи проспала свою остановку и оказалась в глубоком Подмосковье — городе Электростали. Тогда злоумышленник предложил подвезти ее. В разговоре с девушкой он узнал, что она находится в городе впервые.

«У обвиняемого возник умысел на совершение в отношении нее преступлений сексуального характера. С целью приведения потерпевшей в беспомощное состояние, он во время передвижения на автомобиле, имевшем специализированные обозначения такси, угостил женщину напитком, в который подмешал наркотическое вещество и лекарственное средство», — рассказали в Следственном комитете.

Опоил до смерти

Девушке стало плохо, и мужчина остановил автомобиль. В итоге он воспользовался состоянием пострадавшей и надругался над ней. С течением времени девушке становилось все хуже и хуже. В итоге она скончалась на глазах у таксиста.

«С целью сокрытия следов преступлений, обвиняемый переместил тело умершей в лесной массив, где оно было обнаружено прохожими спустя три дня», — сообщили в Следственном комитете.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как пишет KP.RU, очевидцы обнаружили нечто, завернутое в одеяло, лежащее на узкой грунтовой дороге между деревнями Федорово и Красная Дубрава. Внутри оказалось тело убитой девушки, упакованное в черный пакет и обмотанное скотчем.

Наврал про автостоп

Вскоре следователи вышли на таксиста. Тот поначалу последовательно рассказывал свою версию встречи. Мужчина утверждал, будто девушка хотела ехать автостопом в Нижний Новгород. Поэтому он довез ее до Горьковского шоссе и показал, где проезжают дальнобойщики.

Родственники заверили, что подобных планов у девушки не было, и водитель тут же перешел из статуса свидетелей в статус подозреваемых.

Следователь Юлия Куделина, которая вела это дело, стала искать камеры, которые в ту ночь могли снять машину убийцы. Как оказалось, пассажирку он катал несколько часов, при этом он останавливался на заправках и у магазинов. Состояние жертвы на этих записях постепенно менялось. Если из электрички женщина вышла бодрым шагом, то на четвертой записи она была уже практически без сознания.

Выдал себя волосами

В итоге таксист попытался убедить следствие в том, что девушка была наркоманкой и, сев к нему в авто, употребила наркотик. Но экспертиза снова вывела преступника на чистую воду.

«Вещество было не внутри структуры волос, что говорило бы о том, что человек употребляет, а именно снаружи. Такое могло случиться, если он подмешал своей пассажирке в напиток наркотик, а потом случайно потрогал голову. К тому моменту уже было известно, что ранее Николаев отбывал срок за похожее преступление — напоил мужчину „коктейлем“, а когда тот отключился, обворовал», — объясняет Юлия Куделина.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo/Global Look Press

Позже экспертиза нашла на теле убитой девушки биологические следы подозреваемого. Был установлен факт изнасилования, причем двукратного. Впервые он надругался над девушкой в пути, а после — на квартире у знакомой.

Следствие допускает, что преступник и ранее мог таким же образом насиловать пассажирок, но пока другие пострадавшие не установлены. Дело таксиста отправлено в суд города Электростали.

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