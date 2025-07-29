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29 июля 2025 в 13:57

Представился, что 16 лет: школьницу опоили и изнасиловали в отеле

Полиция Казахстана Полиция Казахстана Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Казахстане в городе Каскелен мужчина надругался над 13-летней школьницей и по сей день остается на свободе. Следствие не спешит разбираться в преступлении, а преступник все еще на свободе. NEWS.ru рассказывает подробности произошедшего.

Не взяли кровь на анализ

Тетя пострадавшей школьницы обратилась в фонд «Не молчи KZ», поскольку возмущена работой следствия. По ее словам, над девочкой надругался 19-летний мужчина, который познакомился с ней в интернете и солгал, что ему 16 лет.

По словам родственницы, мужчина использовал против школьницы вещество, которое ввело ее в невменяемое состояние. Девочку искали с вечера 23 июля.

«Это произошло 23-го числа. Из дома вышла девочка, ушла на встречу племянница моя, и мы ее потеряли из виду. Когда ее нашли на следующий день утром, девочка была в гостинице, состояние неадекватное», — рассказывает женщина.

Также родственницу возмутило, что у девочки не взяли кровь для проведения анализа, не сняли ее с розыска, а также при допросе несовершеннолетней не был приглашен психолог.

«Во-первых, ее не сняли с розыска. Это раз. Во-вторых, не был приглашен представитель прокуратуры. В-третьих, никто не присутствовал из детской комнаты милиции. И не был приглашен дежурный адвокат и психолог. При этом они отправили ее на судебно-медицинскую экспертизу, не взяли на экспертизу одежду верхнюю, не взяли анализ крови. Они только взяли нижнее белье и мазок», — возмущается тетя пострадавшей.

Фото: Sigrid Gombert/Global Look Press

Допрашивали как преступниц

Спустя почти неделю предполагаемый насильник остается на свободе. При этом у дела уже неоднократно сменился следователь, и каждый из них допрашивал 13-летнюю пострадавшую, требуя в деталях рассказывать о произошедшем.

«Ребенка нельзя неоднократно допрашивать, на ребенка нельзя оказывать давление. Они должны были снимать это на видео, делать это в присутствии адвоката, чтобы адвокат мог зафиксировать нарушение прав ребенка, делать это в присутствии психолога и социального работника», — комментирует эту ситуацию создательница фонда Дина Тансари.

При этом с матери девочки взяли расписку о неразглашении, но тетя настаивает, что только огласка поможет задержать преступника и сделать так, чтобы он понес наказание.

«Они взяли с моей сестренки заявление, что она не будет разглашать об этом. Я сказала, вы далеко глубоко ошибаетесь. Я предам огласке, если даже не мать. Я не дам вам брать взятки или прикрывать этого преступника, при этом говорить, что он куда-то исчез и девочка виновата сама. Даже если она оказалась там, ее заманили туда, обманывали, и она пришла по собственной воле, не понимая, что она делает. Это не снимает ответственности этого молодого человека», — говорит родственница.

Сестра маньяка просит о встрече

Также женщина посетовала на то, что маньяк так и не задержан, но у его сестры откуда-то оказался номер матери пострадавшей девочки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Она звонит, естественно, просит о встрече. О какой встрече может идти речь, когда надругались над 13-летней девочкой. Ему 19 лет, а кто он, мы пока не знаем. Интересно то, что я не знаю, ведется розыск или нет. Но имея все его данные, все его координаты, где он может находиться, при этом не проводится задержание», — возмущается женщина.

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