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28 июля 2025 в 13:47

Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Брянске под суд пойдет 15-летний представитель цыганской диаспоры. Молодого человека подозревают в крайне жестоком убийстве беременной сверстницы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Забил сковородой

В городе Брянске на минувшей неделе задержали 15-летнего подростка. Ему предъявлено обвинение в убийстве сверстницы.

«По версии следствия, в ночь с 21 на 22 июля 2025 года подросток нанес своей несовершеннолетней знакомой сковородой множественные удары по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая спустя несколько часов скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в прокуратуре.

Пока суд оставил молодого человека в СИЗО на два месяца. По инкриминируемой ему статье ответственность наступает уже в 14 лет. Однако максимальный срок заключения, который ему могут назначить, — шесть лет, поскольку обвиняемому еще нет 16 лет.

Успела назвать имя убийцы

Telegram-канал «Антикоэны. Громкие уголовные дела» рассказал, что подозреваемый является представителем местной цыганской диаспоры. Редакция опубликовала фото девушки, на котором видно, что ее волосы обрезаны, а череп серьезно изувечен.

После побоев девушка была доставлена больницу в тяжелом состоянии, но при этом оставалась в сознании. Она успела назвать имя предполагаемого убийцы. Вскоре после этого она скончалась.

Забеременела от изнасилования

Как пишет канал «Антикоэны», убийству предшествовало другое преступление в отношении этой девушки — 15-летний юноша ее изнасиловал.

Девочка сама боялась огласки, поэтому не стала никому рассказывать о произошедшем. Но через некоторое время у школьницы появились первые симптомы беременности. Об этом она рассказала отцу, а после рассказала подростку, что вскоре ее семья встретится с его родителями.

Испугавшись последствий, подросток выманил девушку из дома и начал издеваться над ней. Он почти отрезал ухо и язык, а затем очень сильно избил кухонной утварью.

Вскоре о жестоком убийстве стало известно в городе. Опасаясь гнева местных жителей, молодой человек сам пришел в полицию и признался в содеянном.

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