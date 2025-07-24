Обещали втолкать ветку: военные взяли избитого в Балашихе парня под опеку

В Балашихе задержали двоих участников избиения 17-летнего подростка. Один из них несовершеннолетний. Свои издевательства они проводили под руководством 21-летней студентки. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого происшествия.

Обвинили в хулиганстве

Еще два участника издевательств над 17-летним подростком в подмосковной Балашихе оказались в кабинете у следователя. Пресс-служба СКР опубликовала видео, как двух юношей завели в отделение Следственного комитета. В кабинете им предъявили обвинение, а они в свою очередь признались в содеянном и раскаялись. Сейчас им инкриминируют статью о хулиганстве.

«Установлены и задержаны еще двое соучастников избиения 17-летнего подростка, произошедшего в микрорайоне Абрамцево г. о. Балашиха (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ими оказались жители Москвы 2007 и 2008 годов рождения, обоим предъявлено соответствующее обвинение. Осуществлены допросы, в ходе которых они признали свою вину», — сообщили в СКР.

Сейчас силовики ищут других участников массового избиения подростка.

Марионетки одной студентки

Уже установлено, что молодые люди избивали подростка под руководством 21-летней студентки. Он была задержана 22 июля.

Судя по опубликованному в Сети видео, избиению предшествовал сигнал девушки, которая махнула в сторону пострадавшего рукой, и группа подростков накинулась на молодого человека с кулаками. Один из подростков с азартом называл девушку «судьей», а другую знакомую — «мусором». Периодически жертве ставили в укор, что ему ранее передали некий аккаунт для работы. Возможно, речь идет о работе наркозакладчиком.

В Сети было опубликовано видео издевательств продолжительностью в шесть минут. Полный ролик длился 25 минут. В конце молодого человека раздели догола и заставляли раздвинуть ягодицы, чтобы всунуть в его задний проход ветку.

MK.RU ранее пересказывал версию девушки. По ее словам, молодой человек, которого избили в лесополосе, до этого пытался подсыпать ей некий белый порошок в банку с энергетиком. До этого они якобы вместе играли в футбол. Родные студентки считают, что она просто постояла за себя. При этом версия никак не вяжется с репликами, которые звучали на видео с побоями.

Ситуация в семье неблагополучная

По данным СМИ, юноша употреблял наркотики. Когда полицейские прибыли в травмпункт, юноша наотрез отказывался писать заявление и рассказывать подробности случившегося.

Но правоохранители все равно начали проверку, в ходе которой нашли шокирующее видео и связались с родителями пострадавшего.

22 июля группа представителей силовых структур и военных приехала в больницу к пострадавшему. Об этом рассказала глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова. Юноша находится в Детской городской клинической больнице святого Владимира.

«Сегодня утром мои товарищи поехали к парнишке в больницу, чтобы поддержать его и взять под защиту, так как ситуация в его семье не особо благополучная. Мой муж, наши московские силовики взяли парня под опеку», — написала она.

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