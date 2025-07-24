Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 15:04

Обещали втолкать ветку: военные взяли избитого в Балашихе парня под опеку

Фото: СК РФ

В Балашихе задержали двоих участников избиения 17-летнего подростка. Один из них несовершеннолетний. Свои издевательства они проводили под руководством 21-летней студентки. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого происшествия.

Обвинили в хулиганстве

Еще два участника издевательств над 17-летним подростком в подмосковной Балашихе оказались в кабинете у следователя. Пресс-служба СКР опубликовала видео, как двух юношей завели в отделение Следственного комитета. В кабинете им предъявили обвинение, а они в свою очередь признались в содеянном и раскаялись. Сейчас им инкриминируют статью о хулиганстве.

«Установлены и задержаны еще двое соучастников избиения 17-летнего подростка, произошедшего в микрорайоне Абрамцево г. о. Балашиха (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ими оказались жители Москвы 2007 и 2008 годов рождения, обоим предъявлено соответствующее обвинение. Осуществлены допросы, в ходе которых они признали свою вину», — сообщили в СКР.

Сейчас силовики ищут других участников массового избиения подростка.

Марионетки одной студентки

Уже установлено, что молодые люди избивали подростка под руководством 21-летней студентки. Он была задержана 22 июля.

Судя по опубликованному в Сети видео, избиению предшествовал сигнал девушки, которая махнула в сторону пострадавшего рукой, и группа подростков накинулась на молодого человека с кулаками. Один из подростков с азартом называл девушку «судьей», а другую знакомую — «мусором». Периодически жертве ставили в укор, что ему ранее передали некий аккаунт для работы. Возможно, речь идет о работе наркозакладчиком.

В Сети было опубликовано видео издевательств продолжительностью в шесть минут. Полный ролик длился 25 минут. В конце молодого человека раздели догола и заставляли раздвинуть ягодицы, чтобы всунуть в его задний проход ветку.

MK.RU ранее пересказывал версию девушки. По ее словам, молодой человек, которого избили в лесополосе, до этого пытался подсыпать ей некий белый порошок в банку с энергетиком. До этого они якобы вместе играли в футбол. Родные студентки считают, что она просто постояла за себя. При этом версия никак не вяжется с репликами, которые звучали на видео с побоями.

Ситуация в семье неблагополучная

По данным СМИ, юноша употреблял наркотики. Когда полицейские прибыли в травмпункт, юноша наотрез отказывался писать заявление и рассказывать подробности случившегося.

Но правоохранители все равно начали проверку, в ходе которой нашли шокирующее видео и связались с родителями пострадавшего.

22 июля группа представителей силовых структур и военных приехала в больницу к пострадавшему. Об этом рассказала глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова. Юноша находится в Детской городской клинической больнице святого Владимира.

«Сегодня утром мои товарищи поехали к парнишке в больницу, чтобы поддержать его и взять под защиту, так как ситуация в его семье не особо благополучная. Мой муж, наши московские силовики взяли парня под опеку», — написала она.

Читайте также:

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Предложили секс за деньги: гастарбайтеры изнасиловали девушку-инвалида

Отчим с битой, а мать с кипятком: детям из семьи садистов ищут новую семью

Девочку изнасиловали на прогулке: малолетних нелегалов ждет жесткий ответ

Бреют, обливают смазкой и мочой: в Барнауле объявили охоту на педофилов

насилие
происшествия
криминал
уголовные дела
задержания
Следственный комитет
Россия
Балашиха
Подмосковье
Московская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы не хотим»: в Венгрии пошли против Евросоюза в вопросе Украины
«Усвоили урок Трампа»: греки «захлебнулись» в собственном оливковом масле
«Краснохряк, шламоброд»: радио «Судного дня» выдало пять загадочных шифров
«Торговые войны»: стало известно, как политика Трампа сыграет против него
В МИД раскрыли рецепт сохранения государственности Украины
Пассажиры разбившегося Ан-24: кто был на борту, кому удалось спастись
Десятки амурчан помогают искать погибших на месте крушения Ан-24
Клоунада, а не перемирие: Зеленский провалил переговоры в Стамбуле
Задержана замглавы Химок Жданкина
Как строить экологично и не переплачивать: зеленые технологии без мифов
Суд избрал меру пресечения первому заму Домодедовского городского прокурора
Очевидица крушения Ан-24 описала последние минуты перед трагедией
Обещали втолкать ветку: военные взяли избитого в Балашихе парня под опеку
Пятеро сотрудников РЖД погибли при крушении Ан-24
Как кровь для вампиров: варенье из красной смородины на зиму
Погода в Москве в пятницу, 25 июля: ждать ли сильные ливни и похолодание
Они могут облегчить жизнь! Какие льготы положены пенсионерам в 2025 году
В Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24
РЖД выплатами поддержит погибших при крушении Ан-24 сотрудников
«Мама, помоги мне, мама»: появилось видео после падения БПЛА в Сочи
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.