Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

В Балашихе возбудили уголовное дело за избиение несовершеннолетнего, которого местная банда малолетних «поставила на счетчик». NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Раздели и требовали деньги

17-летнего подростка избили на территории квартала Абрамцево вблизи лесополосы в подмосковной Балашихе. Видео этого преступления было опубликовано в социальных сетях. Молодого человека избили, а также раздели догола. Все свои издевательства молодые люди сопровождали глумливыми комментариями и хохотом. Сам пострадавший при этом попросил остановить побои. У него требовали немедленно найти деньги, которые он якобы задолжал.

«По данным следствия, 17 июля 2025 года на территории квартала Абрамцево г. Балашиха группа молодых людей в ходе конфликта избили подростка. Впоследствии он обратился за медицинской помощью», — говорится в сводке управления СКР по Подмосковью.

Делом также заинтересовался руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

«Судья» и «мусор»

Судя по видео, избиению предшествовал сигнал девушки, которая махнула в сторону пострадавшего рукой и группа подростков накинулась на молодого человека с кулаками. Один из подростков с азартом называл девушку «судьей», а другую знакомую — «мусором». При этом периодически жертве ставили в укор, отданный ему некий аккаунт для работы. Возможно, речь идет о работе наркозакладчиком.

В Telegram-каналах, которые находятся не под замком, доступна шестиминутная запись с издевательствами. По данным «Осторожно, новости», полная запись длится 25 минут. От подростка требовали отдать 7000 рублей, но по факту, как говорят знакомые, он ничего не должен был своим обидчикам.

По данным канала, после того, как молодого человека раздели, подростки приказали ему раздвинуть ягодицы, чтобы затолкать ветку.

Разбирательство ведется по статье о хулиганстве. Двух участников побоев зовут Расул и Радик. Ранее их уже замечали за избиениями жителей района Гольяново.

В коллегии адвокатов «Колотушкин, Миклашевская и Партнеры», которая помогает пострадавшему, «Осторожно, новости» рассказали, что в данный момент мальчик находится в «Детской городской клинической больнице святого Владимира» с различными травмами.

Юноша отказывался писать заявление

По данным MSK1.RU, когда полицейские прибыли в травмпункт, юноша наотрез отказывался писать заявление и рассказывать подробности случившегося. Но правоохранители все равно начали проверку, в ходе которой нашли шокирующее видео и связались с родителями пострадавшего.

По информации ГУ МВД России по Москве, уже задержана 21-летняя девушка — участница видео.

«Собранные полицейскими материалы проверки будут направлены для дальнейшего принятия процессуального решения по территориальности», — рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Пытался подсыпать порошок в энергетик

MK.RU пишет, что девушка является студенткой московского вуза. По данным источника, молодой человек, которого избили в лесополосе, до этого пытался подсыпать некий белый порошок в банку энергетика студентки.

Ранее юноша рассказывал, что употреблял наркотики. Родные студентки считают, что она просто постояла за себя.

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