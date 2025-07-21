Трупик лежал в ведре: школьница задушила новорожденного в номере гостиницы

В Омске следователи завели уголовное дело против 16-летней девочки. Несовершеннолетняя избавилась от ребенка в одной из гостиниц. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Труп нашла горничная

Гостиница «Надежда» находится на отшибе Омска, на Путевой улице. Напротив частных дворов можно увидеть двухэтажное здание с выцветшей вывеской «Надежда». 18 июля здесь, на втором этаже, нашли мертвого младенца.

«18 июля при уборке номера в гостинице, расположенной по улице 5-й Путевой в городе Омске, горничной было обнаружено тело новорожденного», — рассказали в управлении Следственного комитета.

Вскоре следователи задержали несовершеннолетнюю девушку. Предполагается, что именно в ее утробе был ребенок, найденный в одном из номеров. Настигли 16-летнюю гражданку в пригороде Омска. Уголовное дело завели по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Стены были в крови

Горничная Татьяна Панюта рассказала изданию NGS55.RU, что роженица ночевала в их отеле не впервые. Раз в неделю она приходила ночевать с молодым человеком по имени Канат.

«Она примерно раз в неделю приходила с молодым человеком казахской национальности. Это было регулярно где-то с начала весны. Девушка не выглядит на 16 лет. Она старше на вид. Ночь они переночевали. Утром парень ушел», — говорит горничная.

По словам горничной, она застала момент, когда девушка выходила из отеля поздней ночью. Татьяна сразу же зашла в номер, где застала страшную картину.

«Где-то в пять минут пятого услышала хлопок двери. Марина уже была на улице. Сказала, что уходит. Открываю номер, а там все в крови. Туалет был закрыт. Я побежала за ней, но ее уже не было. Открыла туалет, свет там не включался. Все стены в крови, куски плотные лежали, в раковине — постельное белье. Подбегаю к ведру, беру за мусорный пакет и понимаю, что он тяжелый. Пошла вызывать полицию», — рассказывает сотрудница отеля.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Не заметила, что беременна»

Управляющая гостиницы Марина Балуник в разговоре с журналистами предположила, что у несовершеннолетней произошел выкидыш, а не роды. Девушка могла сама искусственно прервать беременность.

«Я приехала, когда это все уже произошло. Все в шоке. Все удивляются, что девушка родила без криков и звуков. Но, говорят, там ребенок недоношенный. Она спровоцировала выкидыш. Не знаю, как она справилась. У нас такое впервые. Вопиющий случай. Печально это», — говорит Балуник.

Но в прокуратуре уже сообщили, что основная предварительная версия смерти новорожденного — удушение. Девушка, по данным надзорного ведомства, уже дала признательные показания.

«По версии следствия, обвиняемая в период с 17 по 18 июля 2025 года родила в хостеле на ул. 5-й Путевой в Омске здорового мальчика, которого, не желая воспитывать, задушила и положила в пакет, оставив в мусорном ведре в ванной комнате», — сообщили в прокуратуре.

Горничная Татьяна отмечает: никто не заметил, что девушка была в положении, из-за ее комплекции.

«Я даже не заметила, что она беременна. Она плотненькая, всегда в широкой футболке и штанах была. Парень со мной всегда разговаривал. Приветливый такой. И оформлялся он всегда. Они никогда не шумели, не были сильно пьяными. Всегда чистенький номер оставляли», — делится горничная.

При этом у издания «Город55» появилась информация, будто бы на допросе несовершеннолетняя заявила, что сама не знала о своей беременности.

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