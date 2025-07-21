Растлитель среди рокеров: фанат «КиШ» стал жертвой педофила на концерте

19 июля в Санкт-Петербурге выступила группа «КняZz» — проект участника группы «Король и Шут» Андрея Князева. Но в новостные сводки это мероприятие попало не из-за музыки, а из-за педофила, которого буквально поймали за руку в толпе фанатов. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого происшествия.

Лапал подростка за ягодицы

Концерт группы «КняZz» проходил в Ледовом дворце. Группа исполняет в том числе композиции популярной в свое время группы «Король и Шут», а возрастное ограничение для прохода на концерт — 12+. Один из зрителей оказался старше всего на один год и отправился на концерт вместе с отцом.

В толпе фанатов около сцены было довольно тесно и в какой-то момент подросток почувствовал неладное. На его ягодицах оказалась рука другого зрителя — взрослого мужчины.

О происходившем стало известно отцу подростка, и он буквально схватил незнакомца, сообщает «Фонтанка». Как пишет АН «Оперативное прикрытие», примерно в 22:00 от отца подростка поступил звонок в службу 112.

Пьяный банкрот

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого, которому не давал уйти отец пострадавшего подростка. Предполагаемый растлитель был доставлен в Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК. Мужчина был в крайне невменяемом состоянии из-за того, что перебрал с алкоголем.

Выяснилось, что подозреваемому 40 лет. Он живет в историческом районе Санкт-Петербурга Сосновая Поляна.

Ранее его не привлекали по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности. В юности подозреваемый был судим за побои, но в итоге прощен. Кроме того, известно, что два года назад арбитражный суд признал его банкротом.

Теперь, по данным Telegram-канала «Mash на Мойке», против мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Эта статья предполагает более суровое наказание в случае, если насилие было совершено в отношении подростка младше 14 лет, — от 12 до 20 лет лишения свободы. Пока подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Забеременела на концерте

С начала весны 2025 года в Санкт-Петербурге произошло несколько громких случаев с надругательствами над подростками на концертах известных артистов. Например, 27 апреля во время концерта рэпера Boulevard Depo группа молодых людей напоила 15-летнюю девушку неизвестной жидкостью, после чего ей стало плохо. Девочку отвели в мужской туалет и изнасиловали.

А 27 марта в клубе Sound восьмиклассницу склонили к интимной близости во время концерта скандальной рэперши Hofmannita. В середине мая школьница узнала в кабинете у врача, что тот секс привел к зачатию.

Читайте также:

Помочившийся на улице 90-летний дед стал фигурантом дела о педофилии

«Дяденька-следователь ругал»: юноша избил ровесника за фото голых девочек

Растлевал по пособию: терабайты детского порно нашли у репетитора