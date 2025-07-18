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18 июля 2025 в 14:09

Помочившийся на улице 90-летний дед стал фигурантом дела о педофилии

Под Краснодаром 90-летний дед помочился при подростках и попал под следствие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В станице Динской Краснодарского края следователи завели уголовное дело против 90-летнего мужчины, который помочился в общественном месте, передает «Юг-24». Ему инкриминируют статью о развратных действиях, поскольку свидетелями мочеиспускания стали подростки, которые запечатлели процесс на видео.

Отмечается, что у мужчины имеются проблемы со зрением и он страдает от недержания мочи. Знакомые подростков начали конфликтовать с мужчиной и в итоге написали на его заявление. По инкриминируемой статье пенсионеру грозит до 12 лет лишения свободы.

В числе потерпевших четверо подростков. Сейчас 90-летний кубанец находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в ряде русскоязычных Telegram-каналов с треш-контентом распространяется видео, которое, судя по описанию, было снято в одной из московских электричек. В видеоролике группа молодых людей избивает мужчину и обвиняет его в домогательствах по отношению к детям. После того как его попросили представиться, мужчина заявил, что находится в розыске.

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дети
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Краснодарский край
Россия
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