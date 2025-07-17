Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 15:04

Избиение педофила в московской электричке попало на видео

Педофила в бюстгальтере избили в московской электричке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ряде русскоязычных Telegram-каналов с треш-контентом распространяется видео, которое, судя по описанию, было снято в одной из московских электричек. В видеоролике группа молодых людей избивает мужчину и обвиняет его в домогательствах по отношению к детям. После того, как его попросили представиться, мужчина заявил, что находится в розыске.

Зачем педофилией занимаешься?! — обращался к предполагаемому насильнику молодой человек в балаклаве, который нанес наибольшую часть ударов.

После избиения мужчину заставили раздеться и обнаружили, под одеждой на нем женские трусы и бюстгальтер. Хотя один из закадровых голосов предлагал сдать предполагаемого педофила полиции, судя по всему, мужчину просто выгнали из поезда в нижнем белье.

Когда один из участников избиения спросил, есть ли мужчины при себе деньги в сумке, другой молодой человек заявил, что имущество трогать не нужно.

Ранее сообщалось, что в городе Гродно по наводке сотрудницы торгового центра был задержан педофил, который предлагал секс ребенку. В актовом зале РУВД ей вручили букет цветов под аплодисменты силовиков. Анжелика Шинкевич узнала мужчину по ориентировкам, разосланным местным отделом РУВД. Мужчина в апреле подошел к мальчику недалеко от ТЦ и пытался склонить его к интимной близости.

педофилы
педофилия
происшествия
растление
уголовные дела
побои
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин задолжал 900 тысяч рублей из-за нежелания служить в армии
«Пусть возвращаются»: в Госдуме раскрыли, за что будут лишать гражданства
Российские банки хотят попросить о помощи государства
В СПЧ попросили Бастрыкина проверить перекрывших путь военным мигрантов
Мария Шарапова продает особняк за $25 млн из-за мужа
Спикер МИД Украины нахамил Орбану с помощью нейросети Grok
В Индии заявили о готовности отказаться от нефти из РФ при введении санкций
В Европе раскрыли, даст ли Трамп Украине дальнобойные ракеты
Стало известно о смерти американского режиссера с российскими корнями
Сайт со списком экстремистских материалов «упал» после решения Госдумы
Французскому певцу подарили портрет Путина с его автографом
Турэксперт раскрыл, где дешевле всего отдохнуть на море в августе
Диетолог рассказала о скрытой опасности холодного кофе в жару
Раскрыто, какие российские ракеты не может сбить ЗРК Patriot
«Никто не вкладывал ни цента»: экс-депутат Рады о сделке США и Украины
«Кишка тонка»: в ГД ответили на угрозы генерала США уничтожить Калининград
Раскрыто, кого Россия должна «благодарить» за политические припадки Трампа
Избиение педофила в московской электричке попало на видео
Раскрыта доля контрафакта среди одежды и обуви на российских маркетплейсах
Киев обвинил Польшу в репрессиях и терроре против украинцев
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.