Избиение педофила в московской электричке попало на видео

В ряде русскоязычных Telegram-каналов с треш-контентом распространяется видео, которое, судя по описанию, было снято в одной из московских электричек. В видеоролике группа молодых людей избивает мужчину и обвиняет его в домогательствах по отношению к детям. После того, как его попросили представиться, мужчина заявил, что находится в розыске.

Зачем педофилией занимаешься?! — обращался к предполагаемому насильнику молодой человек в балаклаве, который нанес наибольшую часть ударов.

После избиения мужчину заставили раздеться и обнаружили, под одеждой на нем женские трусы и бюстгальтер. Хотя один из закадровых голосов предлагал сдать предполагаемого педофила полиции, судя по всему, мужчину просто выгнали из поезда в нижнем белье.

Когда один из участников избиения спросил, есть ли мужчины при себе деньги в сумке, другой молодой человек заявил, что имущество трогать не нужно.

Ранее сообщалось, что в городе Гродно по наводке сотрудницы торгового центра был задержан педофил, который предлагал секс ребенку. В актовом зале РУВД ей вручили букет цветов под аплодисменты силовиков. Анжелика Шинкевич узнала мужчину по ориентировкам, разосланным местным отделом РУВД. Мужчина в апреле подошел к мальчику недалеко от ТЦ и пытался склонить его к интимной близости.