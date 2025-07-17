Девушке подарили цветы за задержание педофила В Гродно по наводке сотрудницы ТЦ задержали педофила

В городе Гродно по наводке сотрудницы торгового центра был задержан педофил, который предлагал секс ребенку, передает пресс-служба милиции Белоруссии. В актовом зале РУВД ей вручили букет цветов под аплодисменты силовиков. Анжелика Шинкевич узнала мужчину по ориентировкам, разосланным местным отделом РУВД. Мужчина в апреле подошел к мальчику недалеко от ТЦ и пытался склонить его к интимной близости.

Увидела молодого человека, когда тот поднимался по эскалатору торгового центра. Не теряя времени, обратилась в службу охраны. Вызвали наряд милиции, мужчину оперативно задержали на выходе, — рассказала Шинкевич.

Растлителем оказался 23-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях. По инкриминируемой статье ему грозит до шести лет колонии.

В Ростовской области на окраине хутора Маяк 14 июля мужчина насиловал четырехлетнего мальчика. Педофила без одежды увидела местная жительница и вызвала полицию. Насильник успел скрыться с места преступления, но его личность установили. Им оказался 41-летний житель Марий Эл.