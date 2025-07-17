Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 10:05

Девушке подарили цветы за задержание педофила

В Гродно по наводке сотрудницы ТЦ задержали педофила

Фото: Perry Mastrovito/imageBROKER/Global Look Press

В городе Гродно по наводке сотрудницы торгового центра был задержан педофил, который предлагал секс ребенку, передает пресс-служба милиции Белоруссии. В актовом зале РУВД ей вручили букет цветов под аплодисменты силовиков. Анжелика Шинкевич узнала мужчину по ориентировкам, разосланным местным отделом РУВД. Мужчина в апреле подошел к мальчику недалеко от ТЦ и пытался склонить его к интимной близости.

Увидела молодого человека, когда тот поднимался по эскалатору торгового центра. Не теряя времени, обратилась в службу охраны. Вызвали наряд милиции, мужчину оперативно задержали на выходе, — рассказала Шинкевич.

Растлителем оказался 23-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях. По инкриминируемой статье ему грозит до шести лет колонии.

В Ростовской области на окраине хутора Маяк 14 июля мужчина насиловал четырехлетнего мальчика. Педофила без одежды увидела местная жительница и вызвала полицию. Насильник успел скрыться с места преступления, но его личность установили. Им оказался 41-летний житель Марий Эл.

педофилы
педофилия
изнасилования
уголовные дела
происшествия
криминал
Белоруссия
Гродно
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец СВО рассказал о случаях милосердия со стороны ВСУ
Медведев раскрыл, какой будет денацификация Украины
Медведев обвинил Запад в ведении войны против России
Украинцы забыли о патриотизме и начали массово «стучать» на ВСУ
Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 17 июля: отмены и задержки рейсов
Двум командирам ВСУ предъявили обвинения за обстрелы ДНР и ЛНР
В Бутово повязали знаменитую козью шайку
Новое украинское оружие подвергли жесткой критике в России
Врач дала советы, как уберечь промокшего под дождем ребенка от простуды
Видео задержания агента Киева под Воронежем слили в Сеть
В ГД ответили на издевательства мэра Львова над останками советских воинов
Медведев двумя словами оценил заявления о «нападении России»
В Госдуме объяснили, как оградить детей от опасного контента в интернете
Российские подростки стали массово «распинать» себя на крестах
Симоньян объяснила, что не так с идеей штрафовать за поиск запрещенки
В Крыму ответили мэру Львова на идею забрать останки советских воинов
Подростки надругались над девятилетним мальчиком на турбазе
«Спартак» отказался продавать своего лидера в Бразилию
Молдавия спросила у Киева разрешение на концерт группы «Руки вверх»
Боярский раскрыл способ защитить детей от интернет-мошенников
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.