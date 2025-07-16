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16 июля 2025 в 09:46

Женщина спасла четырехлетнего мальчика, которого насиловал педофил

Под Ростовом ищут изнасиловавшего четырехлетнего мальчика педофила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области на окраине хутора Маяк 14 июля мужчина насиловал четырехлетнего мальчика, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Педофила без одежды увидела местная жительница и вызвала полицию. Насильник успел скрыться с места преступления, но его личность установили. Им оказался 41-летний житель Марий Эл.

Раздетого мужчину, совершавшего действия сексуального характера над ребенком, на улице случайно заметила прохожая. Женщина вызвала полицию, — сообщил источник.

Злоумышленника объявили в розыск. Известно, что ранее он уже был судим за насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в городе Сясьстрое Ленинградской области 24-летний прессовщик абразивного завода задержан по подозрению в педофилии. Заявление на его написала 30-летняя сожительница. По ее данным, мужчина совершал насильственные действия в отношении ее дочерей в возрасте восьми и 11 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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