Заводчанина задержали за растление дочерей супруги В Сясьстрое отчим насиловал падчериц в возрасте 8 и 11 лет

В городе Сясьстрое Ленинградской области 24-летний прессовщик абразивного завода задержан по подозрению в педофилии, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Заявление на его написала 30-летняя сожительница. По ее данным, мужчина совершал насильственные действия в отношении ее дочерей в возрасте восьми и 11 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Заявление на него поступило 13 июля. В течение двух дней для него изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции вызволили из квартиры двух девочек в возрасте 16 и 17 лет, которых пытался изнасиловать 42-летний мужчина. Предварительно мужчина опоил несовершеннолетних.

Одна из них обратилась в полицию после попытки надругательства и попросила вызволить их из квартиры. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Известно, что он безработный и не имеет прописки в Санкт-Петербурге. В стационаре при осмотре несовершеннолетних медики подтвердили наличие признаков попытки изнасилования.