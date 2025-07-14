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14 июля 2025 в 11:30

В Петербурге мужчина опоил и пытался изнасиловать двух девочек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции вызволили из квартиры двух девочек в возрасте 16 и 17 лет, которых пытался изнасиловать 42-летний мужчина, передает АН «Оперативное прикрытие». Предварительно мужчина опоил несовершеннолетних. Одна из них обратилась в полицию после попытки надругательства и попросила вызволить их из квартиры.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Известно, что он безработный и не имеет прописки в Санкт-Петербурге. В стационаре при осмотре несовершеннолетних медики подтвердили наличие признаков попытки изнасилования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Севастополе появился маньяк-душитель, который нападает на девушек со спины. Мужчина лишает женщин доступа к кислороду до тех пор, пока они не теряют сознание, а после этого пытается изнасиловать. Один из очевидцем отмечает, что полиция запросила записи с камер видеонаблюдения. В полиции подтвердили, что начаты оперативно-розыскные мероприятия.

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