«В кусты уволок»: в Севастополе ищут маньяка-душителя В Севастополе мужчина нападает на девушек и душит их

В Севастополе появился маньяк-душитель, который нападает на девушек со спины, передает Telegram-канал «Mash на волне». Мужчина лишает женщин кислорода до тех пор, пока они не теряют сознание, а после этого пытается изнасиловать. Один из очевидцев отмечает, что полиция запросила записи с камер видеонаблюдения. Начаты оперативно-разыскные мероприятия.

В настоящее время полицией города проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по городу Севастополю, все необходимые оперативные меры приняты, — сообщили в полиции.

Горожане тем временем продолжают делиться слухами и сообщениями от своих знакомых.

Ребята, у нас маньяк какой-то завелся, не первый случай, в районе Парка Победы. На знакомую напал, душил, в кусты уволок, — рассказала одна из местных жительниц.

Ранее сообщалось, что самый разыскиваемый маньяк России Валерий Андреев, которому приписывают более 100 жертв, мог умереть при загадочных обстоятельствах. Предполагается, что именно его труп могли найти в канаве в мае 2024 года под Оренбургом.