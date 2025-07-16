Растлевал по пособию: терабайты детского порно нашли у репетитора

Следователи столичного Следственного комитета и оперативники московского уголовного розыска раскрыли дело 39-летнего педофила, который работал репетитором по английскому языку и преподавал подросткам брейк-данс. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Взяли в разработку

Триггером для уголовного разбирательства стало обращение родителей одного из бывших учеников Ивана Скрипника. Сначала юноша поделился с родителями, что является геем (ЛГБТ-движение признано экстремистским, деятельность запрещена). Со временем после камин-аута мальчик стал чувствовать себя более подавленным и жаловался на общее ментальное недомогание.

Родители решили обратиться за помощью к психиатрам. Так подросток попал в Центр психического здоровья, где поделился с медиками, что стал жертвой растления со стороны педагога.

Информация была направлена в правоохранительные органы. Сотрудники Следственного комитета и МВД взяли предполагаемого педофила в разработку, пишет MK.RU.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два терабайта запретного видео

Следователи нашли и других пострадавших от рук Скрипника. Заручившись их показаниями, силовики задержали мужчину.

Во время обыска у Скрипника были обнаружены жесткие диски с кадрами половых преступлений против детей. Оказалось, что каждое растление он фиксировал на камеру и хранил на своем компьютере. Общий объем медиафайлов составляет почти два терабайта.

К текущему моменту в деле фигурируют 13 пострадавших, но следователи полагают, что жертв могло быть гораздо больше. Некоторые из учеников Скрипника уже достигли совершеннолетия. Известно, что насиловал он мальчиков как минимум с 2014 года.

Работал по методичке

По данным источника, близкого к следствию, в компьютере педофила кроме запрещенных видео также были найдены руководства по растлению. Мужчина точечно развращал каждую из своих жертв, следуя советам из даркнета.

В одном из найденных пособий указано, каким образом нужно входить в доверие к ребенку и где «надавить», чтобы после всего жертва начинала стыдиться, а равно хранить пережитое в тайне.

Также в архивах была найдена коллекция фильмов о раскрытии преступлений педофилов. Их он изучал, чтобы не повторять ошибок своих «единомышленников» и не угодить под статью.

Скрипнику действительно долго удавалось оставаться незамеченным. Родители отмечали, что дети доверяли ему и он нередко оставался на чай дома у своих учеников.

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