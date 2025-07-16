Любящий дед трогал внучку и ее подруг за гениталии: педофилу дали 23 года

В Туле областной суд приговорил 68-летнего пенсионера к 23 годам колонии строгого режима. Мужчина с 2010 года растлевал свою внучку и ее подруг, а в прошлом году изнасиловал соседскую девочку. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Просто не смог отказать»

Валерий Захаров (имена героев истории изменены) был задержан летом 2024 года после того, как соседи по участку в Тульской области подали на него заявление. Их 10-летняя дочь рассказала, что соседский дедушка играет с ней в странные игры. Показания девочки и стали основанием для задержания, пишет издание Myslo.

В суде мужчина лишь частично признал вину. В ходе допроса он настаивал, что 10-летняя девочка сама склоняла его к половому контакту и он «просто не смог отказать».

По этому эпизоду пенсионеру была в том числе инкриминирована статья об изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 12-летнего возраста. Но на этом уголовное разбирательство не остановилось.

«Называл это половым воспитанием»

В деле вскоре появились другие жертвы, которые, возможно, так бы и молчали, если бы соседская девочка не рассказала о произошедшем. Среди пострадавших оказалась и внучка Валерия.

«Непосредственно внучку он не насиловал. Так же, как и ее подружек, собственно. Он под различными предлогами трогал их за половые органы, называл это половым воспитанием и запрещал рассказывать кому-то про это. Мол, это только их секрет. Девочки, которым на тот момент было восемь лет, верили дедушке и молчали. Когда они стали старше, его интерес к ним утих, и он нашел новую жертву, которую изнасиловал», — рассказал Myslo источник, близкий к следствию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внучка не держит зла на бабушку

Супруга осужденного Вероника Захарова призналась журналистам, что была в шоке, когда в их дом явились следователи. Женщина рассказала, что продолжает общаться с внучкой, но не поднимает тему насилия, которое разворачивалось в семье, когда девочка была маленькой. Первые эпизоды произошли еще в 2010 году.

«С внучкой я не обсуждаю эту историю, но контакт мы поддерживаем постоянно. На меня она не держит зла, что я не смогла предотвратить этот кошмар. Сейчас внучка проходит курс у психотерапевта, надеюсь, специалисты помогут ей пережить полученную чудовищную травму», — делится Вероника.

«Не смогла раскусить этого хамелеона»

Женщина говорит, что судьбой супруга не интересуется и навещать его не планирует. Мужа она называет «хамелеоном» и все-таки корит себя за то, что не замечала происходящего дома.

«Вот уже год мой муж находится в СИЗО, но мне его ни капли не жаль. Ездить в суд и следить за его судьбой я не буду. Мне очень больно осознавать, что столько лет я ничего не подозревала и не могла раскусить этого хамелеона», — говорит Вероника.

По словам пенсионерки, супруг всегда очень любил внучку и баловал ее. А ее подруг всегда брал с собой за компанию.

«Наш выход на пенсию был для него как праздник. Отдыхал душой, копаясь на грядках или убираясь в курятнике. Миллионы мы, конечно, не зарабатывали, но деньги были — и чтобы себя содержать, и баловать внучек подарками, когда они приезжали на лето. Детский смех не замолкал в нашем доме. Валера постоянно находил чем занять девочек. То смастерит кораблик с моторчиком и запускает его в воде, то поход за грибами и ягодами организует. В общем, не жизнь, а сплошная идиллия. Так я и жила в блаженном неведении, пока прошлым летом к нам в дверь не постучали следователи», — рассказывает Вероника.

В дело вошли 12 эпизодов. Экспертиза выявила у мужчины педофильские наклонности. С учетом того, что мужчине уже 68 лет, срок в 23 года может стать для него фактически пожизненным в условиях колонии строгого режима.

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