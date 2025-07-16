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16 июля 2025 в 10:23

Насиловавший внучку и ее подруг дед сел на 23 года

Пожилой туляк сел на 23 года за растление внучки и ее подруг

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Туле областной суд приговорил местного 68-летнего жителя к 23 годам колонии строгого режима за педофилию, сообщает издание Myslo. Следствием было установлено, что с 2010 года мужчина растлевал малолетнюю внучку и двух ее подружек. В уголовное дело вошло 12 эпизодов.

Супруга осужденного рассказывала, что мужчина не совершал проникающего изнасилования внучки и ее подруг, а трогал девочек за половые органы. Пострадавшим на момент первого эпизода было восемь лет. Но в 2024 году мужчина изнасиловал соседскую девочку. Она рассказала о произошедшем родителям, и те обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на окраине хутора Маяк 14 июля мужчина насиловал четырехлетнего мальчика. Педофила без одежды увидела местная жительница и вызвала полицию. Насильник успел скрыться с места преступления, но его личность установили. Им оказался 41-летний житель Марий Эл. Подозреваемый объявлен в розыск.

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