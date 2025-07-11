«Все растянуто и в ссадинах»: гинеколог опешила от осмотра второклассницы

Девушка Анна рассказала в интервью проекту «Несломленные», как с четырех лет подвергалась насилию со стороны своего дяди-подростка. Если бы не побои от отчима, возможно, об этой семейной тайне так никто бы и не узнал. NEWS.ru рассказывает, кто помог девочке рассказать правду о происходящем и как на это отреагировала ее мать.

«Ты взрослый мальчик, что себе позволяешь?»

Анна родом из города Тольятти. В возрасте трех лет ее мать развелась с отцом и переехала в Саратов, ближе к родственникам. Именно там маленькая Аня чаще стала появляться у родной бабушки, где и жил тот самый 14-летний Сергей — младший брат ее матери.

Из-за того, что мама постоянно работала, девочка то и дело оставалась под присмотром брата и бабушки. Первой нездоровый интерес к Ане заметила именно бабушка и серьезно отчитала сына за это.

«Он как-то лежал на диване и позвал меня: „Иди сюда, я тебя обниму“. Я не видела в этом ничего такого. Я легла к нему, он меня накрыл одеялом и начал гладить под майкой. Я не поняла, что происходит. В этот момент входит бабушка, видит, что что-то не так, и начинает: „Ну-ка, быстро пошел и вообще ее не касайся, не смей. Вообще даже лежать с ней, ты взрослый мальчик, что себе позволяешь?“ Он начал дальше это делать уже осторожно, когда бабушка этого не видела», — рассказывает Анна.

Укусила за «палец»

Анна помнит, что, когда ей было пять лет, бабушка умерла. И с тех пор ей чаще приходилось ездить в поселок Дубки к прабабушке. Там же началось проникающее насилие со стороны Сергея. Впервые подросток попытался изнасиловать племянницу орально.

«Он говорит, подойди ко мне, закрой глаза и открой рот, я тебе дам конфетку. Я говорю: „Дай мне конфетку с открытыми глазами“. Он: „Нет, это сюрприз, я хочу, чтобы ты угадала, что это“. Я нагибаюсь на колени, и он мне засовывает свой член в рот. Я с закрытыми глазами понимаю, что это, и я с таким удовольствием его тогда укусила. На что он резко вырывает и делает вид, будто бы я его укусила за палец», — рассказывает девушка.

Позже случилось проникающее насилие на кровати возле советского серванта. При этом подросток заставлял девочку смотреть в зеркало серванта во время изнасилования и бил ее, если она отворачивалась.

«Потом он сказал: „Одевайся, занимайся своими делами. А если ты кому-то об этом скажешь, я убью тебя и твою маму“. И я не знала, что мне делать. Я не помню того, чтобы у меня была кровь, если честно. Я знаю, что у меня все это болело и щипало. И с тех самых пор это начало происходить систематически», — делится Анна.

Девочка не понимала, от кого можно получить помощь, и столкнулась с тем, что окружающие реально не понимают, что происходит рядом с ними. Так, однажды Сергей начал насиловать Аню в местном пруду, прямо в воде. Но женщина, ставшая очевидцем происходящего, сказала: «Какие молодцы, братик с сестренкой купаются».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашнее насилие

Изнасилования продолжались систематически до того, как Ане исполнилось семь лет. Она вернулась в город и пошла в школу. В это же время у ее мамы появился новый муж, который поначалу показал себя хорошим отчимом, но вскоре стал принимать наркотики и заниматься рукоприкладством.

«Со своими дружками они варили на кухне какую-то жидкость. Этот запах стоял во всей квартире. Я понимала, что это наркотики. Но я ребенок. Для меня это было просто смирение. Значит, я должна так жить. Я уходила в свою комнату. По грохоту ложек слышала, когда они уже укололись. Я эти осадки на ложках, тарелках вымывала в раковине потом», — рассказывает Анна.

Обычные побои со временем превратились в изощренные истязания. Однажды отчим отвез падчерицу на полигон, привязал ее тросом к бамперу машины и заставлял бегать за автомобилем на разной скорости. После он покупал девочке пирожное «картошка» и просил не говорить о произошедшем маме.

«Все растянуто и в ссадинах»

Но именно издевательства отчима привели к тому, что девочка попала в руки помогающих специалистов. Когда Ане было восемь лет, она в очередной раз пришла в школу в синяках.

«Я прихожу в очередной раз вся синяя, и меня спрашивают: „Ань, что с тобой?“ Я отвечаю, что шкаф упал. А до этого я „с лестницы падала“, „об косяк ударилась“. Тысяча причин, почему я в синяках. Но учителя вызвали органы опеки, и они меня отправили в какую-то соцслужбу для временного содержания детей. Прямо со школы меня увезли туда», — делится девушка.

В этом центре Аня пробыла четыре месяца, пока органы власти разбирались с тем, что происходит в ее семье. В это время мать должна была доказать, что семья благополучная. Перед тем как вернуть ребенка семье, соцслужба должна была провести полное медицинское освидетельствование.

«В том числе была гинеколог. Она видит мои половые органы: они растянуты и там ссадины. Я уж не вспомню точно, как она это охарактеризовала, но она меня спросила: „К тебе кто-то туда лазил, что вообще с тобой было?“ Я ей рассказала, что меня изнасиловал мой дядя. Они меня детально расспросили, кто, что, когда, сколько раз это было», — рассказывает Анна.

Через два дня за Анной приехала мама. Сначала ей обо всем рассказали представители социальной службы. Затем мама расспросила дочь по пути домой и не сразу поняла, что за «дядя» над ней надругался. Когда она поняла, что речь идет о родном брате, она была в шоке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дали «поджопников»

Именно в этот день Сергей решил навестить сестру. Когда Аня с мамой пришли домой, он уже сидел на кухне с отчимом.

«Сережа сидел на кухне с моим отчимом и ждал моего возвращения. Мы заходим домой, и он такой: „Ой, как я рад тебя видеть, с возвращением домой“. Тут мама к нему подлетает, за шкирку его хватает и выгоняет его из дома, начинает как-то обзывать», — пересказывает результат той встречи девушка.

Отчим, который поначалу был в недоумении, когда узнал, что Сергей насиловал Аню, догнал его во дворе и пнул несколько раз.

«Он догнал его и поджопников ему пару раз дал. Я просто видела из окна. И все, собственно, на этом все закончилось», — делится Анна.

Девушка сетует, что после мать больше ни разу не поднимала эту тему в разговорах с дочкой. Все последующее время мать презирала ее, постоянно ругала и говорила, что хочет «сбагрить» родному отцу. В 12 лет женщина даже пошла в органы опеки и написала отказную от дочери, но после забрала ее.

Читайте также:

«Трясется, футболочка заблеванная»: мать спасла сына от юных извращенцев

«На штанах следы крови»: мужчина насиловал падчерицу при беременной жене

«Выползла на дорогу»: педофил бросил жертву под мостом и поплатился