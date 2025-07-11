«Трясется, футболочка заблеванная»: мать спасла сына от юных извращенцев

В Адлере муж и жена добиваются уголовного расследования из-за факта изнасилования их пятилетнего сына соседскими мальчиками, передает «Русская община». Мать пострадавшего рассказала, что над ее сыном надругались сын хозяина дома, который они арендовали, и его друг. Обоим по 12 лет. Они закрыли мальчика в комнате и совершили над ним насильственные действия, угрожая убийством.

Открыли дверь, я увидела ребенка: весь трясется, плачет, испуган, футболочка заблеванная и шортики. <...> В итоге он мне все рассказал, что они совали свои половые органы ему в рот, тыкали в глаза, пытались засунуть в попу, заставляли в руки убрать. Дверь заперли и грозили, что убьют, — рассказывает мать пострадавшего.

Мать возмущена, что за 10 дней следователи не предприняли ничего, чтобы привлечь насильников к ответственности. Она опасается, что дело могут замять.

Ранее сообщалось, что жителя Санкт-Петербурга Александра Авербуха, который вместе с супругой растлевал своих малолетних детей, освободили от уголовной ответственности. В качестве наказания мужчине назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.