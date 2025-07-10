Насиловавший маленьких детей отец-педофил избежал колонии В Петербурге растлевавшего сына и дочь отца направили на принудительное лечение

Жителя Санкт-Петербурга Александра Авербуха, который вместе с супругой растлевал своих малолетних детей, освободили от уголовной ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Отмечается, что в качестве наказания мужчине назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.

Суд освободил Авербуха от уголовной ответственности и применил к нему ПММХ — принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа, — подчеркнули в пресс-службе.

Петербуржца обвиняли сразу в нескольких преступлениях: изнасиловании, истязании, изготовлении порнографии, а также насильственных действиях сексуального характера и неисполнении родительских обязанностей. Жертвами извращенца и его жены стали сын и дочь, не достигшие 12 лет. Мужчина признал вину частично.

Ранее сообщалось, что женщина и мужчина из Саратовской области на протяжении пяти месяцев снимали непристойные видео с участием своего четырехлетнего сына. По версии следствия, жители региона растлевали ребенка с января по апрель 2025 года. Мать малыша задержали, отец объявлен в розыск.

До этого в Омске Советский районный суд приговорил местного священника Николая Бабуру к девяти годам колонии строгого режима за надругательство над мальчиком. После освобождения мужчине на 15 лет будет запрещено работать в РПЦ и заниматься церковной службой.