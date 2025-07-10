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10 июля 2025 в 09:30

Омского священника-педофила приговорили к девяти годам колонии

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Омске Советский районный суд приговорил местного священника Николая Бабуру к девяти годам колонии строгого режима за надругательство над мальчиком, передает НГС. После освобождения мужчине на 15 лет будет запрещено работать в РПЦ и заниматься церковной службой.

По данным следствия, мужчина приводил к себе домой малолетнего сына своих прихожан. Родители отпускали ребенка с пониманием, что священник с утра отведет его на утреннюю службу. На деле же мужчина растлевал мальчика.

В детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области задержали 42-летнего медика, который трогал школьниц за интимные места. На поведение сотрудника пожаловались шесть девочек. Одна из них рассказала, что, когда они вместе с подругой ходили взвешиваться, медработник прикасался к их бедрам и грудям. Пока в качестве доказательств в деле фигурируют только показания несовершеннолетних. Вожатые избили медика до приезда полиции.

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