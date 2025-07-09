Вожатые избили педофила в лагере: заботливый медик трогал девочек за грудь

Несколько девочек в лагере под Иркутском отказались ходить в кабинет местного медика. Сначала неладное заподозрили вожатые, а затем в ситуацию вмешалась полиция. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.
Вожатые избили растлителя
В детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области задержали 42-летнего медика, который трогал школьниц за интимные места. На поведение сотрудника пожаловались шесть девочек.
Одна из школьниц рассказала, что, когда они вместе с подругой ходили взвешиваться, медработник зачем-то прикасался к бедрам и грудям девочек. Пока в качестве доказательств в деле фигурируют только показания несовершеннолетних.
Вожатые собрались, чтобы поговорить с медиком, но разговора не вышло и завязалась драка. В итоге сотрудники вызвали полицию и предполагаемый растлитель был задержан.
Не хотел давать освобождение от физкультуры
Известно, что во время осмотров в кабинете также находилась супруга подозреваемого. Она является заведующей одной из больниц Иркутска.
Сам медик не признает своей вины и настаивает, что действовал в рамках должностных обязанностей. Он отметил, что не относился к работе формально, поэтому тщательно обследовал детей. Тем более он не хотел безосновательно освобождать детей от занятий физкультурой. По его словам, посетители лагеря регулярно выдумывали себе несуществующие диагнозы, чтобы избежать занятий.
4 июля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Медику может грозить до 12 лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде. Вскоре в рамках расследования мужчина должен будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Также ему может быть назначена сексологическая экспертиза.
Медик-рецидивист?
РЕН ТВ уточняет, что ранее медик уже привлекался к ответственности по нескольким статьям — за кражу, побои и нарушение ПДД. Последнее наказание в виде обязательных работ ему назначили в 2018 году.
«Девочка рассказала директору, что медицинский работник все время смотрит на ее грудь, когда она обращается к нему за помощью», — рассказал источник канала.
По данным журналистов, пострадавшим девочкам от 12 до 15 лет. Известно, что проработать в лагере мужчина успел всего две недели.
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