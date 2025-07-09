Вожатые избили педофила в лагере: заботливый медик трогал девочек за грудь

Несколько девочек в лагере под Иркутском отказались ходить в кабинет местного медика. Сначала неладное заподозрили вожатые, а затем в ситуацию вмешалась полиция. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Вожатые избили растлителя

В детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области задержали 42-летнего медика, который трогал школьниц за интимные места. На поведение сотрудника пожаловались шесть девочек.

Одна из школьниц рассказала, что, когда они вместе с подругой ходили взвешиваться, медработник зачем-то прикасался к бедрам и грудям девочек. Пока в качестве доказательств в деле фигурируют только показания несовершеннолетних.

Вожатые собрались, чтобы поговорить с медиком, но разговора не вышло и завязалась драка. В итоге сотрудники вызвали полицию и предполагаемый растлитель был задержан.

Не хотел давать освобождение от физкультуры

Известно, что во время осмотров в кабинете также находилась супруга подозреваемого. Она является заведующей одной из больниц Иркутска.

Сам медик не признает своей вины и настаивает, что действовал в рамках должностных обязанностей. Он отметил, что не относился к работе формально, поэтому тщательно обследовал детей. Тем более он не хотел безосновательно освобождать детей от занятий физкультурой. По его словам, посетители лагеря регулярно выдумывали себе несуществующие диагнозы, чтобы избежать занятий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

4 июля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Медику может грозить до 12 лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде. Вскоре в рамках расследования мужчина должен будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Также ему может быть назначена сексологическая экспертиза.

Медик-рецидивист?

РЕН ТВ уточняет, что ранее медик уже привлекался к ответственности по нескольким статьям — за кражу, побои и нарушение ПДД. Последнее наказание в виде обязательных работ ему назначили в 2018 году.

«Девочка рассказала директору, что медицинский работник все время смотрит на ее грудь, когда она обращается к нему за помощью», — рассказал источник канала.

По данным журналистов, пострадавшим девочкам от 12 до 15 лет. Известно, что проработать в лагере мужчина успел всего две недели.

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