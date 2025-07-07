Извращенец в лагере: тренер и его жена замяли изнасилование сына бойца СВО

Очередной инцидент с изнасилованием малолетнего подростками произошел в российском детском лагере. Скандальный случай произошел под Магнитогорском. Там трое мальчиков глумились над семилетним сыном участника СВО. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Друзья уговорили отправить сына в лагерь

4 июля в соцсетях распространились кадры, на которых мужчина рассказал о том, что в детском лагере «Юность» возле озера Увильды под Магнитогорском трое мальчиков надругались над его семилетним сыном. Мужчина представился бойцом СВО и отметил, что записывает видео из зоны боевых действий.

Военнослужащий отметил, что отправить мальчика в лагерь его уговорили друзья, но позже они же скрыли то, что произошло во время смены.

«На тот момент мои друзья — Деев Алексей, старший тренер клуба „Боец“, и его жена Елена Деева, которая является кандидатом в депутаты Копейского городского округа от партии „Новые люди“ — уговорили меня отправить с ними моего маленького семилетнего сына под их чуткое руководство. Обратившись к Алексею перед отправкой, я лично попросил его, чтобы он держал на контроле моего маленького сына», — рассказывает мужчина.

«Оставили в комнате с главным насильником»

Как рассказал отец пострадавшего, в период с 9 по 11 июня над его сыном надругались мальчики в возрасте 11--13 лет. «Русская община» пишет, что тренер ничего не сказала о произошедшем родителям. Более того, пострадавшего мальчика не отселили от главного обидчика и агрессора.

«Как потом выяснилось, узнав о таких наклонностях своих подопечных, тренер Деев расселил этих детей по другим местам, но почему-то семилетнего малыша оставил в этой злополучной комнате с главным [растлителем]. В итоге ребенок подвергся сексуальному насилию», — рассказали в «Русской общине».

Вернувшийся из лагеря мальчик ничего не сказал матери. На его изменившееся поведение обратила внимание воспитатель в детском саду.

«Только гораздо позже воспитатель детского сада сообщила маме о странном поведении ее ребёнка. Мама встревожилась, стала аккуратно разговаривать с сыном, и он ей всё рассказал. Остаётся только догадываться, какой ужас пришлось пережить семилетнему малышу», — рассказали в движении.

Дело не возбудили, но детей могут отдать в спецшколу

Отец теперь требует наказать всех причастных к ситуации, включая детей, их родителей и администрацию лагеря.

«Мне хотелось бы призвать все органы власти нашего города, чтобы те, кто совершил преступление, проявил халатность и посодействовал сокрытию данного преступления, были наказаны. <…> Написано заявление, Следственный комитет села Аргаяш проводит следственные действия, были установлены все причастные. Также мне хотелось бы, чтобы в первую очередь были наказаны родители тех детей, которые издевались над моим ребенком: в первую очередь они виноваты из-за своей беспечности и халатности», — сказал отец.

Дело по данному факту не возбуждали, поскольку в случае с насильниками еще не наступил возраст уголовной ответственности. Заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров отметил, что отсутствие дела не означает отсутствия наказания.

«Детям 11, 12 и 13 лет. Материалы проверки переданы в МВД для принятия решения о направлении детей в специальную школу закрытого типа. Но это суд уже будет решать», — сказал Майоров.

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