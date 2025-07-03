Ноги торчали из машины: тюремщик не дал тирану увезти девушку в лес

Сотрудник ФСИН спас девушку от ревнивого экс-сожителя. Тюремщик заприметил торчащие из машины женские ноги и не оставил пострадавшую в беде. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Силой усадил в машину

В Иркутске под суд пойдет 34-летний местный житель, подозреваемый в похищении возлюбленной, которая разорвала с ним отношения. 19 июня он затолкал свою бывшую в автомобиль, за рулем которого сидел его приятель.

«Обвиняемый напал на свою бывшую сожительницу. Мужчина удерживал потерпевшую за одежду, силой вывел ее из подъезда и против ее воли усадил на заднее сиденье машины, за рулем которой находился его приятель. Внутри транспортного средства злоумышленник проявлял агрессию, озвучивал угрозы в отношении похищенной», — рассказали в Следственном комитете.

Прижал к обочине

Похищенная девушка продолжала сопротивляться и попыталась привлечь внимание очевидцев к происходящему. В итоге один из свидетелей решил вмешаться.

«Пострадавшая, находясь в движущемся автомобиле, сумела открыть дверь и попыталась привлечь внимание окружающих. Благодаря остановке автомобиля и вмешательству очевидца, к которому обратилась женщина, похищение было предотвращено, и свидетель вызвал сотрудников полиции», — поделились в Следкоме.

«Помогите, пожалуйста!»

1 июля стало известно имя спасителя девушки. В региональном управлении ФСИН сообщили, что героем оказался сотрудник ИК-6 Ян Казанцев. В тот день он возвращался со службы.

«Двигаясь позади автомобиля, сотрудник пытался привлечь внимание водителя, непрерывно моргая дальним светом фар. На данные действия нарушитель никак не реагировал, поэтому Ян принял решение вынудить его прижаться к обочине. После остановки из машины выбежала девушка, лицо которой было в крови. Прикрыв женщину собой, сотрудник ГУФСИН вызвал на место происшествия полицию и успокоил потерпевшую», — рассказали в пенитенциарной службе.

В интервью «КП-Иркутск» Ян рассказал, что сначала увидел торчащие из салона авто женские ноги и счел это хулиганством.

«Неожиданно обратил внимание на автомобиль, который ехал с открытой задней дверью. Изначально подумал, что, наверное, молодежь развлекается таким образом. Но когда та же машина проехала на запрещающий сигнал светофора, понял, что дело неладно. Решил проследить за ними. Спустя некоторое время открытая задняя дверь опять привлекла мой взгляд: показались женские ноги», — рассказал Ян.

В салоне сотрудник ФСИН увидел силуэт большого мужчины, который находился то ли на заднем сидении, то ли в багажнике. Мужчина увидел погоны на форме Яна, но не остановился.

Окровавленная губа

В итоге тюремщик прижал автомобиль к остановке. Водитель начал врать.

«Мужчина ответил, что везет пьяных знакомых, и они якобы выясняют отношения. Позднее выяснилось, что пассажир, сидевший позади, зажимал рот девушке, мешая ей позвать на помощь. Тем не менее я все-таки услышал: „Помогите, пожалуйста!“» — рассказал Ян.

Девушка тем временем смогла вырваться из хватки агрессора. На ее губе кровоточила рана. Девушка при этом была в истерике и кричала: «Он меня похитил!»

«Все это время я продолжал диалог с мужчиной, пытаясь выяснить причину случившегося. Однако внятного ответа не получил. Мужчина находился в неадекватном состоянии и не желал идти на контакт», — рассказал сотрудник ФСИН.

Пока Ян вызывал полицию, девушка успела позвонить матери и сказать, что ее похитили. Бывший сожитель выхватил из ее рук смартфон и бросил в машину. После он с подельником поспешил ретироваться с места происшествия.

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«У нас много общего»

Девушка рассказала, что рассталась с этим мужчиной четыре месяца назад, но он продолжал ее ревновать и преследовать.

«Мы встретились с Кристиной через несколько дней. Она очень благодарила меня. Также теплые слова лично мне выразили ее родители. Сейчас мы поддерживаем общение. У нас много общего», — рассказывает Ян.

Похититель был задержан и вскоре признался, что собирался увезти девушку в лес. Уголовное дело против насильника с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине инкриминируют статью «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья».

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