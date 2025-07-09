Вожатые избили медика лагеря за то, что он трогал девочек за грудь

Вожатые избили медика лагеря за то, что он трогал девочек за грудь Под Иркутском медика детского лагеря заподозрили в разврате с девочками

В детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области задержали 42-летнего медика, который трогал девочек за интимные места, сообщает Telegram-канал Baza. На поведение сотрудника пожаловались несколько девочек. Одна уточнила, что мужчина постоянно трогал ее за грудь во время осмотра.

Вожатые собрались, чтобы поговорить медиком, но разговора не вышло и завязалась драка. В итоге сотрудники вызвали полицию и предполагаемый растлитель был задержан. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях.

Известно, что во время осмотров в кабинете также находилась супруга подозреваемого. Она является заведующей одной из больниц Иркутска.

Ранее сообщалось, что трое подростков надругались над мальчиком в детском лагере возле озера Увильды в Челябинской области. Отец пострадавшего ребенка потребовал наказать тренера, который должен был следить за его ребенком, но при этом даже не рассказал о произошедшем родителям.