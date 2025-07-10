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10 июля 2025 в 12:06

Родители-растлители снимали на камеру своего четырехлетнего сына

Жители Саратовской области на камеру растлевали своего сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина и мужчина из Саратовской области на протяжении пяти месяцев снимали непристойные видео с участием своего четырехлетнего сына, сообщает РЕН ТВ. По версии следствия, жители региона растлевали ребенка с января по апрель 2025 года.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. Полицейские задержали мать малыша, отец объявлен в розыск.

Ранее в Лодейнопольском районе Ленинградской области задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Жертвой растлителя стала семилетняя дочь его 34-летней коллеги. По словам матери, мужчина, воспользовавшись их дружескими отношениями, с марта по ноябрь 2023 года якобы производил непотребные действия.

Также Верховный суд Крыма приговорил 22-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима, но при этом заменил это наказание принудительным лечением. Мужчину обвинили в том, что он надругался над ребенком младше 14 лет. Известно, что ранее молодой человек уже был судим по аналогичной статье.

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Саратовская область
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