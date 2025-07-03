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03 июля 2025 в 12:15

Крымского молодого педофила отправили на лечение после рецидива

В Крыму 22-летнего педофила приговорили к принудительному лечению

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Верховный суд Крыма приговорил 22-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима, но при этом заменил это наказание принудительным лечением, сообщили в пресс-службе инстанции. Мужчину обвинили в том, что он надругался над ребенком младше 14 лет. Известно, что ранее молодой человек уже был судим по аналогичной статье.

По делу судом установлены исключительные обстоятельства, дающие основание суду признать их существенно снижающими общественную опасность осужденного и назначить наказание ниже низшего предела. Суд назначил осужденному принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача–психиатра в амбулаторных условиях, — рассказали в суде.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить пострадавшей стороне 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 63-летнего уроженца Таджикистана, подозреваемого в развратных действиях по отношению к детям. 28 июня днем на детской площадке возле дома на Озерковой улице пожилой мужчина оголил перед двумя девятилетними девочками свои гениталии.

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