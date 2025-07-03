Пожилой слесарь-мигрант показал гениталии девочкам на детской площадке

В Санкт-Петербурге задержали 63-летнего уроженца Таджикистана, подозреваемого в развратных действиях по отношению к детям, передает АН «Оперативное прикрытие». 28 июня днем на детской площадке возле дома на Озерковой улице пожилой мужчина оголил перед двумя девятилетними девочками свои гениталии.

Мужчину задержали днем 2 июля около дома № 103 по проспекту Ветеранов в Петергофе. Подозреваемый передан в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что в 2023 году по решению Гатчинского суда мигрант был выселен из жилого помещения с другими соотечественниками.

Ранее сообщалось, что на юге Санкт-Петербурга силовики задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в съемке и распространении детской порнографии. Его жертвой стала восьмилетняя девочка.

Ранее сообщалось, что под Воронежем был задержан уроженец Архангельской области, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над племянницей 2009 года рождения. Преступления совершались в течение восьми лет — с 2016 по 2024 год. Следствие ходатайствовало об аресте, и суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.