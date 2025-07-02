Дядя на протяжении восьми лет насиловал племянницу Насиловавший племянницу педофил из Архангельска был задержан под Воронежем

Под Воронежем задержан уроженец Архангельской области, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над племянницей 2009 года рождения, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Преступления совершались в течение восьми лет — с 2016 по 2024 год.

По версии следствия, в период с 2016 по 2024 год по месту жительства в одном из населенных пунктов Архангельской области подозреваемый совершал преступления против половой неприкосновенности племянницы 2009 года рождения, — рассказали в СУ СКР по Архангельской области.

Следствие ходатайствовало об аресте, и суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Сейчас проводятся следственные действия: допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

Ранее сообщалось, что члены движения «Русская община» в Бурятии задержали 33-летнего мигранта из Узбекистана, который присылал 14-летней девочке из Улан-Удэ откровенные сообщения. Школьница сама рассказала об иностранце, которые зовет ее на свидание, а активисты на следующий день установили его имя и местонахождение.