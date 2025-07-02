Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 17:56

Дядя на протяжении восьми лет насиловал племянницу

Насиловавший племянницу педофил из Архангельска был задержан под Воронежем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под Воронежем задержан уроженец Архангельской области, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над племянницей 2009 года рождения, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Преступления совершались в течение восьми лет — с 2016 по 2024 год.

По версии следствия, в период с 2016 по 2024 год по месту жительства в одном из населенных пунктов Архангельской области подозреваемый совершал преступления против половой неприкосновенности племянницы 2009 года рождения, — рассказали в СУ СКР по Архангельской области.

Следствие ходатайствовало об аресте, и суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Сейчас проводятся следственные действия: допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

Ранее сообщалось, что члены движения «Русская община» в Бурятии задержали 33-летнего мигранта из Узбекистана, который присылал 14-летней девочке из Улан-Удэ откровенные сообщения. Школьница сама рассказала об иностранце, которые зовет ее на свидание, а активисты на следующий день установили его имя и местонахождение.

инцест
насилие
уголовные дела
происшествия
криминал
педофилы
педофилия
Воронежская область
Архангельская область
Россия
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из РФ стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.