Отец троих детей пытался соблазнить школьницу из Бурятии

Члены движения «Русская община» в Бурятии задержали 33-летнего мигранта из Узбекистана, который присылал 14-летней девочке из Улан-Удэ откровенные сообщения, говорится в сообщении организации. Девочка сама рассказала об иностранце, которые зовет ее на свидание, а активисты на следующий день установили его имя и местонахождение. При встрече мужчина рассказал, что работает грузчиком, женат и у него есть три дочери в возрасте семи, четырех и двух лет.

Отец троих детей в бурных и постыдных красках расписывал 14-летнему ребенку, что он с ней сделает после того, как покатает на своей машине, — рассказал координатор движения Андрей Ткачук.

В организации отмечали, что в центральном аппарате СКР взяли на контроль разбирательство по этому случаю. Было ли возбуждено уголовное дело в итоге, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Астрахани под следствие попал 28-летний рецидивист, который надругался над 21-летней девушкой. В ночь с 19 на 20 июня он напросился в гости к соседке пострадавшей по квартире и в итоге отказался уходить.