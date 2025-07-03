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03 июля 2025 в 09:55

В Петербурге мужчина снимал порно с восьмилетней девочкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На юге Санкт-Петербурга силовики задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в съемке и распространении детской порнографии, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Его жертвой стала восьмилетняя девочка.

Мужчину поймали 2 июля возле дома на углу проспекта Славы и Бухарестской улицы. Он живет в одной из многоэтажек. Разбирательство ведется по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов». Кем пострадавшая приходится мужчине, не уточняется.

По данным агентства, педофил трудится на предприятии, производящем бортовое и навигационное оборудование.

Ранее сообщалось, что под Воронежем был задержан уроженец Архангельской области, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над племянницей 2009 года рождения. Преступления совершались в течение восьми лет — с 2016 по 2024 год. Следствие ходатайствовало об аресте, и суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.

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