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07 июля 2025 в 17:01

Педофил более полугода растлевал дочь коллеги

Педофила задержали за растление семилетней дочери коллеги в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Лодейнопольском районе Ленинградской области задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, передает АН «Оперативное прикрытие». Жертвой растлителя стала семилетняя дочь его 34-летней коллеги.

Женщина обратилась с заявлением на коллегу 6 июня. Она рассказала, что мужчина, воспользовавшись их дружескими отношениями, с марта по ноябрь 2023 года якобы совершал развратные действия в отношении ее дочери, когда приходил в гости. Тогда девочке было семь лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил 22-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима, но при этом заменил это наказание принудительным лечением. Мужчину обвинили в том, что он надругался над ребенком младше 14 лет. Известно, что ранее молодой человек уже был судим по аналогичной статье. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить пострадавшей стороне 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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Ленинградская область
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