«Выползла на дорогу»: педофил бросил жертву под мостом и поплатился

Следователь Учкун Каримов из Киргизии рассказал, как в середине 1990-х ему удалось спасти от смерти пятилетнюю жертву маньяка, а после вычислить и наказать преступника. NEWS.ru рассказывает эту историю.

Умирающая девочка выползла на дорогу

В середине 1990-х в Бишкеке было совершено преступление: в районе Ошского рынка изнасиловали пятилетнюю девочку. За дело взялся следователь Учкун Каримов.

Он рассказал изданию Sputnik Кыргызстан, что преступник настолько жестоко изнасиловал дошкольницу, что был уверен — она уже мертва. Маньяк надругался над ребенком под мостом, там же он оставил тело и ретировался.

Девочка все-таки пришла в себя. Из последних сил она выбралась из-под моста к дороге. На улице к тому моменту уже светало — было пять часов утра.

«И в пять утра ее водитель автобуса подобрал. И когда мы это дело получили, мы ее в больницу повезли. Она фактически умирала», — рассказывает Каримов.

Деньги на лекарство собрали за час

В больнице врачи сказали, что для спасения девочки нужно дорогостоящее лекарство, которое есть только в соседнем Казахстане.

«Я хочу сказать о тесном сотрудничестве уголовного розыска, оперативных работников, которые работали над этим делом. Мы за час собрали большую сумму денег, созвонились с Казахстаном, с работниками милиции Казахстана. Тогда зарплата маленькая была. Они отдавали последние деньги. Хотя девочка — они ее не знают, они не родственники. Я помню, вот это лекарство привезли. Казахи молодцы, на границе они передали. Мы деньги передали, лекарства, и врачи спасли эту девочку», — рассказывает следователь.

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Искали среди 12 подозреваемых

В течение 45 дней следователи не могли найти преступника, который мог быть причастен к изнасилованию и покушению на убийство. Каримов рассказывает, что им удалось установить круг подозреваемых — 12 человек. Они были уверены, что кто-то из них причастен к преступлению.

Девочка тем временем приходила в себя. И Каримов с коллегами решили обратиться к психиатрам и психологам с просьбой выяснить, возможно ли будет провести опознание преступника с участием девочки.

Этот вариант был под вопросом из-за риска ретравматизации ребенка — пережитое для нее стало огромным ударом для психики, а на фоне стресса она могла не вспомнить лица маньяка.

Медики отметили, что у ребенка в пятилетнем возрасте уже сформирована память настолько, чтобы он в течение двух лет мог помнить происходящее с ним. Но психологи отметили, что для точности опознания девочке следует увидеть подозреваемых вживую, а не на фото. В итоге родственница девочки дала согласие, и пострадавшую отвели на опознание.

«И вот девочка плачет: „Вот дядя, он меня обижал“. И мы все-таки не только этим опознанием, мы и другими уже доказательствами довели дело. И по суду этот мужчина был признан виновным и был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Это был 1995-й год», — рассказывает следователь.

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Не попал под мораторий

Лишь спустя два года в Киргизии ввели мораторий на смертную казнь. Отсрочки для насильника не хватило на то, чтобы попасть под этот мораторий.

«Я знаю, что приговор был приведен в исполнение. То есть он под мораторий не попал. Не успел», — говорит Каримов.

Следователь отмечает, что у насильника была жена и дети. Суд признал его вменяемым, хотя на следствии он говорил, что у него произошло помутнение рассудка в момент изнасилования девочки.

При этом следователь признается, что не является сторонником смертной казни. Свое мнение он объясняет тем, что пока встречаются ошибки у следствия, применять такую меру наказания недопустимо.

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