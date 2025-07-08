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08 июля 2025 в 18:53

Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уральский бодибилдер Алексей Сушко во второй раз попал под следствие из-за своего неуемного желания демонстрировать гениталии несовершеннолетним. В 2018 году его уже приговаривали к шести годам колонии, и многие тогда не верили в вину спортсмена. Но после освобождения ситуация повторилась. NEWS.ru рассказывает историю мужчину.

Зашел в подъезд и снял трусы

В Краснодарском крае в суд передали уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Сушко, обвиняемого в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней.

По данным следствия, инцидент произошел в августе этого года в Анапе. Мужчина вошел вслед за двумя несовершеннолетними девочками в подъезд пятиэтажного дома и стал демонстрировать им свои половые органы, занимаясь при этом самоудовлетворением.

«Сушко поднялся на второй этаж, откуда в тот момент спускалась [дочка]. Она ему сказала: „Здравствуйте“. Он ей так же ответил. Когда девочка спустилась ниже, увидела, как Алексей стоит со спущенными шортами и мастурбирует», — рассказала в комментарии «КП-Екатеринбург» мать пострадавшей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление семьи одной из пострадавших — 11-летней школьницы с Дальнего Востока. В ходе судебного разбирательства родители девочки намерены дать показания по видеосвязи.

Вину не признает

Сам обвиняемый свою вину не признает. Его адвокат Максим Синяпко сообщил, что защита будет оспаривать доказательства стороны обвинения.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, обвиняемый является ранее судимым, что станет отягчающим обстоятельством при вынесении вердикта. Рассмотрение дела начнется в Краснодарском краевом суде.

Никто не верил в его вину

Ранее Сушко был судим за аналогичное преступление. Суд решил, что мужчина, сидя в фойе тренажерного зала, трогал себя за половые органы, пока рядом с ним сидела маленькая девочка. При этом пострадавшая утверждала, что мужчина показывал ей пенис, хотя на кадрах с камер видеонаблюдения этот момент не запечатлен.

В 2018 году у него появилась большая группа поддержки, которые были уверены, что и в первый раз мужчина не совершал развратных действий в отношении ребенка. В качестве доказательства в суде использовали видео, на котором в течение 20 минут не видно каких-либо действий, напоминающих самоудовлетворение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В невиновность мужчины верили его сокамерники, а руководство колонии, куда доставили мужчину для отбытия наказания, назначило Сушко завхозом спортзала. Адвокат смог скостить срок мужчине до шести лет.

Выйдя из колонии, Сушко вернулся к тренерской деятельности. Но уже летом 2024 года стал подследственным. По новому делу ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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