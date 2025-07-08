Уроки в отеле без трусов: педагог провел недетские занятия с подростком

В Москве задержали преподавателя музыкальной школы, подозреваемого в растлении несовершеннолетней ученицы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Ехали на репетицию, но оказались в отеле

В июле силовики задержали 38-летнего преподавателя детской музыкальной школы имени Докшицера Рината Рахметулова, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Его подозревают в половом сношении с несовершеннолетней. С соответствующим заявлением в полицию еще в декабре 2024 года обратилась мать пострадавшей девочки.

Родительница рассказала, что мужчина надругался над ее ребенком три года назад. Тогда девочке было 15 лет.

Со слов пострадавшей, в злополучный день Рахметулов повез девочку на занятие в репетиторий, но в итоге они оказались в отеле. Именно так и случилось растление.

«Ребенок был настолько растерян, шокирован, когда преподаватель, которого она уважала и которому доверяла, появился голым, что не смогла закричать, защитить себя», — рассказала журналистам мать.

Обратилась к психологу

Мать рассказывает, что после произошедшего состояние ее дочери начало ухудшаться. В декабре 2024 года она обратилась к психологу. Тогда же мать узнала о том, что педагог надругался над ее дочерью. Семья обратилась к юристу, и родители решили написать заявление в полицию.

Только в начале июля Рахметулов был задержан, а 2 июля суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему инкриминируют статью 134 УК РФ о половом сношении с несовершеннолетней.

К сегодняшнему дню в его профиле в соцсети «ВКонтакте» указано, что он не заходил в сеть уже шесть дней. При этом именно он вел страницу музыкальной школы в соцсети.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ему доверяли

Мать пострадавшей девочки жалуется, что семья очень доверяла педагогу и была довольна его работой. В том числе после окончания дочерью музыкальной школы они в знак благодарности подарили Ринату новый музыкальный инструмент. После задержания преподаватель выставил подарок на продажу на сайте объявлений.

Про Рината известно, что он родился в Майкопе. В 2008 году он окончил Адыгейский колледж искусств имени Тхабисимова и переехал в Москву. В столице поступил в Государственную классическую академию имени Маймонида, обучался на кафедре духовых и ударных инструментов.

На страницах в соцсетях у мужчины все говорит о его увлечении классической музыкой. В том числе он уделяет место темам педагогики и психологии. На своей странице на платформе userpage.org он публиковал текст о психологических манипуляциях и репостил материал с критикой дистанционного образования.

Рахметулов в том числе хвалился на своей странице успехами своей семилетней ученицы и публиковал видеоролик, в котором девочка поздравляет его с днем рождения.

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