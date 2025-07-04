Библиотекарь совращала учеников школы и была поймана

В американском штате Висконсин в городе Ридсбург библиотекарь местной школы Эшли Бенсон растлевала учеников, передает WMTV. В полиции заявили, что расследование началось в середине июня. Офис шерифа округа Вернон получил информацию о женщине, которая предположительно имела сексуальные контакты с несовершеннолетними жертвами несколько раз в нескольких местах.

Известно, что Эшли Бенсон 33 года. Впервые она выступит в суде 22 июля. Одной из жертв библиотекаря было 16 лет.

Женщина приехала в город из села Кун. Залог для нее был установлен в размере $5 тысяч. Условия ее залога включают в себя то, что она не должна иметь никаких контактов с жертвами. Ей также не разрешается иметь никаких неконтролируемых контактов с лицами моложе 18 лет, если только это происходит не случайно и не в общественном месте.

Ранее в США учительница попала под следствие по обвинению в пяти преступлениях, включая сексуальное насилие над детьми и спаивание подростков. Она занялась сексом с двумя подростками в возрасте 16 и 17 лет. В одном из случаев половой контакт был добровольным, в другом — имело место изнасилование.