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04 июля 2025 в 11:33

Библиотекарь совращала учеников школы и была поймана

В США задержали библиотекаря школы за растление детей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В американском штате Висконсин в городе Ридсбург библиотекарь местной школы Эшли Бенсон растлевала учеников, передает WMTV. В полиции заявили, что расследование началось в середине июня. Офис шерифа округа Вернон получил информацию о женщине, которая предположительно имела сексуальные контакты с несовершеннолетними жертвами несколько раз в нескольких местах.

Известно, что Эшли Бенсон 33 года. Впервые она выступит в суде 22 июля. Одной из жертв библиотекаря было 16 лет.

Женщина приехала в город из села Кун. Залог для нее был установлен в размере $5 тысяч. Условия ее залога включают в себя то, что она не должна иметь никаких контактов с жертвами. Ей также не разрешается иметь никаких неконтролируемых контактов с лицами моложе 18 лет, если только это происходит не случайно и не в общественном месте.

Ранее в США учительница попала под следствие по обвинению в пяти преступлениях, включая сексуальное насилие над детьми и спаивание подростков. Она занялась сексом с двумя подростками в возрасте 16 и 17 лет. В одном из случаев половой контакт был добровольным, в другом — имело место изнасилование.

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