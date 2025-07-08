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08 июля 2025 в 14:01

Бывший следователь надругался над 14-летней девочкой

Под Новосибирском следователь изнасиловал 14-летнюю девочку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Венгеровском районе Новосибирской области задержали 39-летнего мужчину по имени Виталий, подозреваемого в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, передает НГС со ссылкой на свой источник. По данным издания, за несколько месяцев до задержания подозреваемый уволился с должности следователя в управлении СКР по Венгеровскому району.

Уточняется, что преступление против половой неприкосновенности 14-летней девочки было совершено несколько лет назад. Какая мера пресечения была избрана в отношении мужчины, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Лодейнопольском районе Ленинградской области задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Жертвой растлителя стала семилетняя дочь его 34-летней коллеги.

До этого стало известно, что в Молдавии 63-летний педофил был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он неоднократно насиловал девочку-сироту, которую взял под опеку. 12-летняя школьница в итоге забеременела от растлителя.

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Новосибирска область
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