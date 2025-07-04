Юная сирота забеременела от педофила, который взял ее под опеку

В Молдавии 63-летний педофил был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает прокуратура страны. Он неоднократно насиловал девочку-сироту, которую взял под опеку. 12-летняя школьница в итоге забеременела от растлителя.
В период с марта по июнь 2024 года обвиняемый, находясь у себя дома в деревне, систематически вступал в сексуальные отношения без согласия с 12-летней несовершеннолетней, находившейся под его опекой. Противоправные действия были обнаружены после УЗИ, которое установило, что несовершеннолетняя находится на 12-й неделе беременности, — рассказали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин в городе Ридсбург библиотекарь местной школы Эшли Бенсон растлевала учеников. В полиции заявили, что расследование началось в середине июня. Офис шерифа округа Вернон получил информацию о женщине, которая, предположительно, имела сексуальные контакты с несовершеннолетними жертвами несколько раз в нескольких местах.