Юная сирота забеременела от педофила, который взял ее под опеку

Юная сирота забеременела от педофила, который взял ее под опеку Педофила из Молдавии посадили на 11 лет за беременность приемной дочери

В Молдавии 63-летний педофил был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает прокуратура страны. Он неоднократно насиловал девочку-сироту, которую взял под опеку. 12-летняя школьница в итоге забеременела от растлителя.

В период с марта по июнь 2024 года обвиняемый, находясь у себя дома в деревне, систематически вступал в сексуальные отношения без согласия с 12-летней несовершеннолетней, находившейся под его опекой. Противоправные действия были обнаружены после УЗИ, которое установило, что несовершеннолетняя находится на 12-й неделе беременности, — рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин в городе Ридсбург библиотекарь местной школы Эшли Бенсон растлевала учеников. В полиции заявили, что расследование началось в середине июня. Офис шерифа округа Вернон получил информацию о женщине, которая, предположительно, имела сексуальные контакты с несовершеннолетними жертвами несколько раз в нескольких местах.