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10 июля 2025 в 10:13

Слесарь-угонщик изнасиловал несовершеннолетнюю в автомобиле

В Ленобласти 30-летний слесарь надругался над несовершеннолетней в автомобиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Луге Ленинградской области 9 июля задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве над 17-летней девушкой, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Мужчина работает слесарем в местном ИП, а ранее уже был судим за угон.

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Установлено, что инцидент произошел ранним утром 19 июня. Девушка познакомилась с мужчиной в интернете и договорились о встрече. В машине подозреваемый, согласно показаниям девушки, принудил ее к интимной близости без проникновения. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица».

Ранее сообщалось, что утром 7 июня в петербургском районе Парголово мигрант по имени Шабданбек надругался над 22-летней знакомой на ее рабочем месте. Девушка трудоустроена продавцом в магазине детской одежды. Уточняется, что инцидент произошел в магазине, находящемся на первом этаже жилого многоквартирного дома на улице Федора Абрамова. Подозреваемому 34 года. С заявлением на мужчину девушка обратилась на следующий день.

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Следственный комитет
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