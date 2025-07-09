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09 июля 2025 в 15:03

Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды

В Петербурге девушку изнасиловали в магазине детской одежды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утром 7 июня в петербургском районе Парголово мигрант по имени Шабданбек надругался над 22-летней знакомой на ее рабочем месте, передает АН «Оперативное прикрытие». Девушка трудоустроена продавцом в магазине детской одежды.

Уточняется, что инцидент произошел в магазине, находящемся на первом этаже жилого многоквартирного дома на улице Федора Абрамова. Подозреваемому 34 года. С заявлением на мужчину девушка обратилась на следующий день. До этого она обратилась за врачебной помощью.

Известно, что мужчина приехал в Россию полторы недели назад с целью трудоустройства. Он уже был знаком со своей жертвой до того, как надругался над ней.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Ермолино Дмитровского округа задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасиловать 14-летнюю девочку. Прохожие услышали крики ребенка и подоспели на помощь. Помогали насильнику его знакомые, которые тоже были задержаны силовиками.

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