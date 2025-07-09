Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды

Утром 7 июня в петербургском районе Парголово мигрант по имени Шабданбек надругался над 22-летней знакомой на ее рабочем месте, передает АН «Оперативное прикрытие». Девушка трудоустроена продавцом в магазине детской одежды.

Уточняется, что инцидент произошел в магазине, находящемся на первом этаже жилого многоквартирного дома на улице Федора Абрамова. Подозреваемому 34 года. С заявлением на мужчину девушка обратилась на следующий день. До этого она обратилась за врачебной помощью.

Известно, что мужчина приехал в Россию полторы недели назад с целью трудоустройства. Он уже был знаком со своей жертвой до того, как надругался над ней.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Ермолино Дмитровского округа задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасиловать 14-летнюю девочку. Прохожие услышали крики ребенка и подоспели на помощь. Помогали насильнику его знакомые, которые тоже были задержаны силовиками.