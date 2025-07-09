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09 июля 2025 в 10:28

«Порвал кофту и тащил к деревьям»: прохожие спасли девочку от педофила

В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В подмосковной деревне Ермолино Дмитровского округа задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасиловать 14-летнюю девочку, передает «Русская община Дмитров». Прохожие услышали крики ребенка и подоспели на помощь. Помогали насильнику его знакомые, которые тоже были задержаны силовиками.

Девушка шла домой. Вот этот, который сидит в полицейской машине, начал ее преследовать. Порвал колготки, порвал кофту и пытался уволочь в деревья. Эти собратья тоже пытались помочь ему. Приехали, задержали, — рассказал участник задержания.

Мужчина сообщил, что подбежал к девушке, когда очевидцы уже удерживали насильника. Уточняется, что ряд иностранцев сопротивлялись при задержании.

Ребята увидели, что девочка плачет, бежит, этот за ней бежит. И его друзья пригоняют. Ребята хорошо успели его поймать, остальные [подельники] на канал побежали, их было трое-четверо. Я уже прибежал, когда его обнимали, тоже помог держать, чтобы он никуда не убежал, — рассказывает очевидец.

Ранее сообщалось, что в Венгеровском районе Новосибирской области задержали 39-летнего мужчину по имени Виталий, подозреваемого в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. За несколько месяцев до задержания подозреваемый уволился с должности следователя в управлении СКР по Венгеровскому району.

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