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16 июля 2025 в 15:36

Матери не дали замять дело об изнасиловании 14-летней дочери

В Петербурге 14-летняя девочка добилась ареста своего родственника-растлителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активистка Анастасия Даниленко не дала матери 14-летней заявительницы уговорить ее забрать заявление на родственника-растлителя. Об этом Даниленко рассказала в своем блоге и отметила, что присутствовала при очной ставке девочки с подозреваемым. 15 июля в Санкт-Петербурге предполагаемый педофил был арестован.

Ее мама не пошла со мной на контакт. Их вызвали на допрос. И эта мама очень негативно настроена против меня и говорит, что это я заставила ребенка это все рассказать, а ее дочь мне не жаловалась. Но она, наверное, не знает, что у меня сохранены все переписки. Ну пусть я буду там виновата. Пусть я такая плохая, хочу сжать педофилов. Пусть. Главное, чтобы на ребенка не срывалась, — говорит Даниленко.

Анастасия рассказывает, что ночью после очной ставки повезла школьницу домой, где ее поджидал брат задержанного, поскольку «хотел поговорить». Даниленко разрешила ему сделать это только в людном месте. Брат задержанного начал уговаривать забрать заявление.

Она так хорошо отстояла свою точку зрения. Она не виновата, что сейчас вот страдает вся их семья. <...> Ей еще звонили родственники, который только сегодня узнали о деле. И они говорили: «Я не буду свидетельствовать против него. Ты плохо поступила», — рассказывает Анастасия.

Анастасия Даниленко известна тем, что добилась возбуждения уголовного дела против своего отца-педофила. Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

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