Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв

Преподаватель брейк-данса и репетитор английского языка из Новой Москвы может сесть в тюрьму на 15 лет за растление подростков, передает Telegram-канал Mash. 39-летний мужчина признался, что имел близость как минимум с двумя подопечными в возрасте 13 и 16 лет. При этом подозреваемый был вхож в семьи своих жертв — часто оставался на чай и приходил на дни рождения.

С заявлением в полицию обратилась мама одного из пострадавших подростков. Известно, что брейк-данс мужчина преподавал среди детей в возрасте 7–13 лет. Пока его обвинили только ученики по английскому, но жертв может быть больше — в том числе из танцевального кружка. Сейчас мужчина арестован.

Журналисты утверждают, что подозреваемого зовут Иван Скрипник. Согласно показаниям одного из подростков, мужчина склонял детей к оральному сексу.

Ранее в Москве задержали преподавателя музыкальной школы, подозреваемого в растлении несовершеннолетней ученицы. Мать пострадавшей рассказала, что мужчина надругался над ее ребенком три года назад. Тогда девочке было 15 лет.