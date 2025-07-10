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10 июля 2025 в 14:54

Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв

В Новой Москве арестовали растлевавшего подростков репетитора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Преподаватель брейк-данса и репетитор английского языка из Новой Москвы может сесть в тюрьму на 15 лет за растление подростков, передает Telegram-канал Mash. 39-летний мужчина признался, что имел близость как минимум с двумя подопечными в возрасте 13 и 16 лет. При этом подозреваемый был вхож в семьи своих жертв — часто оставался на чай и приходил на дни рождения.

С заявлением в полицию обратилась мама одного из пострадавших подростков. Известно, что брейк-данс мужчина преподавал среди детей в возрасте 7–13 лет. Пока его обвинили только ученики по английскому, но жертв может быть больше — в том числе из танцевального кружка. Сейчас мужчина арестован.

Журналисты утверждают, что подозреваемого зовут Иван Скрипник. Согласно показаниям одного из подростков, мужчина склонял детей к оральному сексу.

Ранее в Москве задержали преподавателя музыкальной школы, подозреваемого в растлении несовершеннолетней ученицы. Мать пострадавшей рассказала, что мужчина надругался над ее ребенком три года назад. Тогда девочке было 15 лет.

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