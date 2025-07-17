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17 июля 2025 в 13:26

«Дяденька-следователь ругал»: юноша избил ровесника за фото голых девочек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних разбираются с подростками, которые решили публично проучить сверстника, уличенного в педофилии. NEWS.ru рассказывает подробности об этой ситуации.

Он бил, а она признавалась в любви

Все началось с того, что в городских пабликах Нижнего Новгорода был опубликован видеоролик. В кадре один подросток технично наносил удары руками и ногами по телу другого несовершеннолетнего. Нападавший — спортивный юноша, пострадавший — подросток в черной одежде и с длинными волосами.

С заявлением о побоях в полицию обратилась мать избитого подростка. На агрессора уже составили протокол, как и на его родителей.

«От матери 15-летнего пострадавшего поступило заявление по факту причинения ее сыну телесных повреждений. Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинского освидетельствования с целью определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Материал проверки направлен в следственные органы. С 16-летним правонарушителем инспектором ПДН проведена разъяснительная беседа о недопустимости совершения противоправных действий в отношении третьих лиц. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении», — заявила в комментарии программе «Кстати» представитель УМВД Анна Ян.

Видео снимала несовершеннолетняя девушка, которая состоит в отношениях с 16-летним подростком. За кадром она признавалась в любви своему спутнику и восхищалась тем, как он избивает юношу. Позже в разговоре с журналистами она заявила, что видео сняла для забавы.

Сторговался на 15 ударов ногой

Юноша в разговоре с журналистами заявил, что пытался вершить справедливость. По его словам, избивал он молодого человека не в первый раз. Он утверждает, что подросток коллекционировал у себя фотографии голых девочек в возрасте 12–13 лет. Впервые он избил юношу за домогательства девочки младше 16 лет, а второй раз — за слив нюдсов.

«Я избивал за слив интимных фото. Я ему дал выбор: или мы идем в полицию вместе с этой девушкой, либо я ему прописываю 15 ударов в живот с ноги. Но изначально было 20. Он решил сторговаться. Я думал, это его проучит, но, судя по всему, это не особо его проучило. Он мне тогда клялся буквально, что он исправится, он сменит компанию, сменит круг общения, стиль одежды, вообще сменит полностью свою жизнь, начнет с чистого листа. Но, как оказалось, человек вновь мне наврал, и вот вышел такой результат», — говорит юноша.

По словам нападавшего, он не бил его изо всей силы, поэтому в итоге у молодого человека нет ни синяков, ни царапин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Дяденька-следователь ругал»

Школьница, признававшаяся вигиланту в любви за кадром, рассказала, что избитый при них разблокировал свой телефон и в нем они обнаружили те самые злополучные снимки детей в обнаженном виде.

Применивший силу подросток поделился с журналистами, что в отделе полиции его убеждали встать на сторону закона, а не наказывать преступников по своему усмотрению.

«Меня дяденька-следователь очень долго ругал за это. Мне хотят вписать статью за хулиганство, то есть за разбой. Мне провели беседу, дали мне понять, что я неправ. Я это принял, признал. Сотрудники полиции мне просто сказали, чтобы я вставал на сторону закона и уже вел нормальный и адекватный образ жизни», — говорит юноша.

При этом не уточняется, начато ли разбирательство по факту обнаружения детских фото в телефоне избитого подростка.

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