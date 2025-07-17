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17 июля 2025 в 11:09

«Вонь и мухи»: опарыши приползли к соседям из квартиры с трупом женщины

В Нижнем Новгороде жители подъезда задыхаются от трупного запаха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде жители четвертого подъезда в доме №126 на Московскому шоссе жалуются на трупный запах, который распространяется по вытяжке из квартиры на третьем этаже, сообщает программа «Кстати». Намедни в подъезде вскрыли квартиру, где скончалась пожилая женщина без родственников. Опарыши из злополучной квартиры уже начали перемещаться в соседскую квартиру.

Пролежала она там около недели, причем за дверью. В соседних квартирах почуяли трупный запах и опарыши поползли к ним. Квартира является муниципальной, подали сразу же заявку на дезинфекцию, пока тишина. Вонь в подъезде, полно мух, по вытяжке запах доходит во все квартиры по стояку. Плюс квартира завалена всяким хламом. Соседями сами опрыскиваем все хлоркой, особенно дверь, — рассказал один из жителей.

Ранее сообщалось, как в Санкт-Петербурге жители одного из многоквартирных домов на Дунайском проспекте на протяжении нескольких недель ощущали трупный запах в своих квартирах. В результате один из жильцов не выдержал и отправился искать источник запаха и обнаружил в вентиляционной шахте между 10-м и 11-м этажами труп человека.

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